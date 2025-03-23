已故畫家曹登閎《兔子》松菸遭竊！胞弟悲慟發聲：請把畫還我們

▲知名已故畫家曹登閎畫作在松菸展出，其知名作品《兔子》卻於21日遭竊，讓家屬心急如焚。（圖／翻攝自家屬 Threads）

圖文／CTWANT

松山文創園區藝異空間3月9日開始，舉辦知名已故畫家曹登閎畫展，卻有不肖人士21日下午1時許，趁著工讀生外出買飯時，竊取知名畫作《兔子》和另名畫作，曹登閎胞弟則盼竊賊能將作品回給家屬，警方則已介入偵辦中。

曹登閎1989年出生，國立台灣藝術大學畢業，作品以水彩、油畫為主要創作媒材，曾到巴黎和紐約辦展，卻在2019年意外離世，留下多幅知名畫作，包括以「老木」為主題的作品，和色彩生動的《兔子》。

[廣告]請繼續往下閱讀...

松山文創園區從9日開始舉辦「曹登閎六週年紀念展——藝術與生命的交會」畫展，展出他的知名畫作和學生作品，展現對生命韌性的詮釋與精神的傳承，卻在21日發生竊案。

家屬發文指出，當時工讀生因購買午餐而暫時離開展場，回來後就發現《兔子》和曹登閎的另幅作品不翼而飛，想調閱監視器釐清案情，這才驚覺展覽現場根本沒裝設監視器。

曹登閎胞弟沉痛表示，遭竊作品是曹登閎生前重要的畫作，也是覺得不會賣的一幅畫，更是家人與哥哥間僅剩的連結，呼籲「如果你是順手牽兔的那個人，求求你，把畫還給我們。」

信義分局也證實接獲報案，表示展方範時尚股份有限公司發現畫作不見後已報警，正調閱現場與周邊監視器查緝當中，提醒業者應加強相關安全維護機制，並呼籲民眾切勿購買來路不明畫作，以免誤觸法網。

延伸閱讀

▸ 好友辦婚禮！下秒寄「每人3萬伴娘套餐」要姐妹買單 她拒給竟被冷眼

▸ 交往6年男友「要娶別人」 超奇葩原因曝光！一票狂酸：什麼鬼故事

▸ 原始連結