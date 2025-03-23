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吃了1碗炒飯！男子休克「送加護病房插管」　醫驚：中毒了

廣西一名男子吃了冷藏的米飯做的炒飯，竟出現身體不適。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲男子吃了隔夜飯做成的炒飯，竟嚴重休克。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

米飯是常見的主食，尤其隔夜飯很適合做成炒飯。不過，大陸廣東江門一名50歲男子，因為將冷藏的米飯做成炒飯食用，竟出現腹痛、腹瀉、呼吸困難，最後嚴重休克，甚至多個器官功能衰竭，送進加護病房，好在醫護人員及時搶救下，救回了一命。

綜合陸媒報導，近日廣東江門一位50歲的陳先生（化名）因食用隔夜米飯做成的炒飯，餐後不久突感不適，出現劇烈腹痛和腹瀉等症狀。隨著病情迅速惡化，陳先生被緊急送往醫院救治，入院時已經出現了嚴重的休克反應，心臟、肝臟、腎臟等多個器官功能衰竭，甚至需要依賴氣管插管和血液淨化等緊急搶救措施維持生命。

經醫生詳細檢查後，確診陳先生所患的是由蠟樣芽孢桿菌引起的食源性疾病，這種細菌多見於在室溫下長時間放置的米飯或炒飯中，因此，這類由米飯引發的急性中毒症狀被俗稱為「炒飯綜合症」。

炒飯症候群是指烹煮加熱後的米飯和麵條等澱粉類食物，放置在室溫下超過2小時後，就可能產生仙人掌桿菌，該細菌會產生Cereulide毒素，會破壞及傷害細胞內部的粒腺體，導致細胞無法產生能量和代謝。依毒素的劑量，可能產生噁心、嘔吐、腹瀉、腸胃不適、發燒等，嚴重會引起人體多重器官衰竭，甚至是死亡。

醫生也指出，有4類食物最好不要隔夜食用，不要認為放到冰箱就沒問題，因為冰箱不是萬能。

1.綠葉菜

綠色葉菜本身硝酸鹽含量就比較高，煮熟後如果放置時間過久，在細菌分解作用下，硝酸鹽還會被還原成亞硝酸鹽，不利於身體健康。若是存放不當，亞硝酸鹽含量還可能超標，成人攝入0.2g亞硝酸鹽即可引起中毒

2.海鮮

螃蟹、魚類、蝦類、貝類等海鮮都是高蛋白食物，如果當天沒吃完，隔天再吃可能會產生蛋白質降解物，會對胃腸道黏膜產生刺激，引起胃腸道不適，還容易損傷肝、腎功能。

3.銀耳、蘑菇

銀耳和蘑菇都屬於含硝酸鹽較多的食物，煮熟後若放置長時間，被細菌分解後，硝酸鹽會還原為亞硝酸鹽，大量攝取會有致癌風險，也會降低紅血球活性，容易引起缺氧和貧血，嚴重可致死。

4.馬鈴薯、芋頭、饅頭

這類澱粉含量較多的食物，加工後容易滋生細菌，如果打算放到隔夜吃，建議最好密封後冷凍起來。

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