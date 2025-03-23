連吃5天「1類食物」大腦、肝臟都壞了！醫示警：恢復正常飲食也沒用

▲最新研究發現，僅僅5天猛吃高熱量垃圾食物，就可能影響人的「大腦」與「肝臟代謝」功能。（圖／取自李柏賢的臉書）

圖文／CTWANT



現代人工作生活壓力大，有時會想吃些甜點零食療癒自己，或猛吃一些高熱量垃圾食物。胃腸肝膽科醫師李柏賢示警，一二項最新研究發現，僅僅5天的暴飲暴食，例如狂吃洋芋片等高熱量超加工零食，就可能影響你的「大腦」與「肝臟代謝」功能，而且即使恢復正常飲食，某些變化仍可能持續存在。

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李柏賢在粉專《Dr.Le 李柏賢》發文指出，來自德國圖賓根大學與亥姆霍茲糖尿病研究中心的科學家，發表於《Nature Metabolism》的研究中邀請了29位年輕健康男性（19-27 歲，BMI 19-25），其中18人被安排在連續5天中，每日額外攝取1500大卡高熱量超加工零食，如巧克力棒、布朗尼蛋糕和洋芋片等，然後再恢復正常飲食7天。

李柏賢表示，研究人員利用功能性MRI與胰島素敏感度測試觀察大腦反應，結果發現，短短5天肝臟脂肪顯著增加、腦胰島素敏感度出現「先增後降」的變化，以及大腦「獎賞與懲罰系統」也受影響。

為什麼這樣的變化會發生？李柏賢說明，因為大腦的胰島素訊號不只影響血糖，也參與了食慾控制、獎賞反應、學習與記憶，當我們在短期內攝取大量高熱量、油脂與糖分時，大腦的胰島素反應就可能出現異常，包括對胰島素變得遲鈍，影響飽足感與自制力、海馬迴反應下降，可能干擾記憶與情緒調節、對食物的快感變淡，導致更難滿足或更想吃。

至於如何減少這些影響，拯救大腦與代謝，李柏賢提到，避免連續暴食垃圾食物，偶爾放縱可以，但不要讓它成為日常習慣，多選擇天然未加工食物，如蔬果、全穀、蛋白質，讓大腦恢復正常訊號，以及定期運動、充足睡眠。

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