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手機使用多久該關機？專家給答案　否則個資被看光

美國國家安全局建議民眾，每個星期至少關機並重新啟動手機一次，能提升裝置安全性。（示意圖／Pixabay）

▲美國國家安全局建議民眾，每個星期至少關機並重新啟動手機一次，能提升裝置安全性。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

現代社會下民眾大多手機不離身，甚至24個小時全天不關機，長久以往恐怕裝置裡的資料都會被看光！美國國家安全局（NSA）給出建議，手機應該每個星期關機一次，不僅能清除系統垃圾和關閉未使用的應用程式，更能降低駭客攻擊，讓個資免遭竊取。

美國國家安全局在2024年發布一份行動裝置最佳實踐安全指南，民眾不論是使用iPhone或Android系統的手機，都應該養成每個星期關機一次，並重新啟動手機，這樣能夠清理系統內暫存的垃圾，及關閉長時間開啟但未使用的應用程式，進而提高手機效能。

最重要的一點，美國國家安全局表示，還能夠有效降低「零點擊攻擊」（Zero-Click Exploit）的風險，這類攻擊不須使用者點擊惡意連結或下載可疑檔案，駭客就能從手機漏洞入侵裝置，竊取個資、通訊內容等，甚至是遠端操控手機，故定期關機是阻斷這類攻擊的方式之一。

不只養成定期關機的習慣，美國國家安全局也指出，使用者定期更新手機作業系統，讓手機使用起來會順暢。而藍芽和Wi-Fi在不使用情況下應關閉，尤其是Wi-Fi，應定期刪除不再使用的網路連線，防止駭客透過未受保護的網路進行攻擊。

除此之外，也進一步提醒在公共場所提供的USB充電站，可能潛藏風險，駭客可以利用這些充電點竊取使用者個資，或是植入惡意軟體，建議使用者有需要時用個人行動電源為佳。

美國國家安全局呼籲，科技發達的社會下，駭客攻擊技術也日新月異，手機安全防護就顯得格外重要，養成正確的資安習慣，才能有效保護個資不外洩。

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