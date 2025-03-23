第1次來台就愛上！德國女高中生大讚：台男真可愛　家人鼓勵追愛

▲德國女高中生來台追愛。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

一名德國女高中生表示，她第一次來台灣就愛上，在體育用品店遇到帥哥，她覺得兩周太短了，跟父母說還要再來，父母也鼓勵她來追愛，現在她也找到懂她的另一半。

YouTube頻道「不要鬧工作室」近日訪問一名德國女高中生，她談到，疫情前跟媽媽來台灣找在台北念書的姊姊，那是她高中最後一年，姊姊帶她去西門，她對餐廳和商店無感，但對某家體育用品店的許多帥哥店員感到震驚，對方用有限的英文跟她聊天，真的很可愛。

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▲女高中生表示，她在體育用品店遇到帥哥。（圖／翻攝不要鬧工作室YT，下同）

女高中生說，她那時知道待兩周假期太短，跟媽媽說有機會還要來，疫情後找到交換來台的機會，她在台灣跟大家說自己來自德國，大家都很驚訝，因為她是黑人，而大多人對德國的印象是金髮藍眼。

▲女高中生來台交換念書。

女高中生指出，她的家人很早就移民到德國，所以當她說要去台灣找男朋友，家人也都支持，他們相信人能自由追尋自己的人生，不管要去哪裡，但有時在台灣街頭被注目還是不自在，她也沒看過黑人女生跟台男變情侶，當她感到失望時，她在交友軟體遇到一名男生，約會好幾次才在一起，他不在乎膚色和捲髮。

女高中生強調，愛情可以是盲目的，也可以給你勇氣，很高興能找到不在乎膚色的另一半，看見皮膚下最真實的她，在追愛的大家也不要放棄，如果什麼都不做那事情也不會發生。

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