正妹拒復合還「接受新歡求婚」　前男友撞見氣炸！埋伏路邊當街殺死

▲露絲的前男友不滿她即將嫁為他人婦，於是對她痛下殺手，當街將其刺死。（組圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

多明尼加27歲女子露絲（Luz Clarita Castro Quijada）答應男友求婚後，開心地在網上與親友分享好消息。不料，一直想與露絲復合的前男友埃內斯托（Ernesto W. Jiménez）得知後憤怒不已，當街持刀攻擊露絲，導致這名準新娘不幸身亡。

據當地媒體報導，露絲14日與男友共進晚餐時突然被驚喜求婚，於是她開心地將這個幸福時刻拍攝下來，並上傳到網上與親友分享。然而，前男友埃內斯托看到後，不滿露絲拒絕自己的復合請求，更對露絲短時間內接受他人求婚感到難以接受，因此在憤怒之中決定對前女友痛下殺手。

Momentos exacto cuando Ernesto W. Jiménez, le quita la vida a su expareja Luz Clarita Castro Quijada en un trágico hecho de violencia que sacudió la comunidad de Pueblo Nuevo, en Santiago. pic.twitter.com/u04e7kBOBC — Soy de Navarrete (@soydenavarrete) March 17, 2025

隔日，埃內斯托來到露絲經常出入的路線埋伏，等到露絲毫無防備地經過他身邊時，就騎車快速衝上前，將露絲摔倒在地後，持刀瘋狂攻擊露絲，隨即騎車逃離現場。從現場畫面可見，露絲遇襲後曾試圖向附近民眾求助，但最後還是因傷勢過重、失血過多，倒臥在血泊之中。

報導稱，急救人員趕抵現場時，露絲已對外界刺激失去反應，最終被證實不治身亡。警方在接獲報案後立即展開調查，而埃內斯托也在不久後主動向警方投案，承認自己因憤怒和妒忌犯下此案。