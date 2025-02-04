最失控航班！奧客鬧到「被捆膠帶」封印　前座男一看趁亂求婚

▲前座男子結婚成功，後方奧客正被膠帶綑綁 。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

美國網友瑪伊薩（Maísa Barberino）搭到「史上最失控航班」，一名奧客大鬧客艙，甚至開始攻擊旁人，好不容易才被空服員制伏，使用膠帶綑綁在座椅上，奧客前座男子卻又突然起身，向身旁女友求婚，讓場面再度陷入一片混亂。

瑪伊薩在TikTok分享，這班飛機從賓州飛往邁阿密，「我們一起飛，這傢伙就開始有點煩……在飛行的某個時間點開始，甚至變得極具攻擊性」，幸好很快就被制伏、押回座椅上，等待被膠帶綑綁、封嘴的命運。

就在乘客們心有餘悸之際，坐在奧客正前方的男子，卻突然無預警起身，從頭頂置物櫃的隨身行李，掏出一枚大鑽戒，單膝下跪求婚，而身旁女友也立刻答應，客艙又響起美好的掌聲與歡呼。

▲奧客被綑綁在座椅上，還被膠帶封嘴。（圖／翻攝TikTok）



瑪伊薩打趣地說，目睹奧客大鬧航班，前座男子可能心想，「反正我們全都會死，所以讓我現在來求婚吧」，「他可能打算做一件浪漫的事情，但他做不到，因為他可能覺得他要死了。」

至於奧客的下場，「當我們終於降落，大約20名警察在飛機外面等他。他現在可能已經在監獄裡了。這太瘋狂了。」