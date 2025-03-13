Andy捧花告白！家寧以為要求婚　搶先喊「我會拒絕」片段被挖

▲家寧以為要被求婚。（圖／翻攝自眾量級YT）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，男方11日對女方一家提出8大控訴，經營10年的頻道，突然就沒了控制權，狠狠被踢出去。有網友貼出3年前的片段，家寧似乎以為Andy要求婚，搶先一步說「我會拒絕」。貼文曝光，網友笑喊「因為答應的話，財產就共同持有了，她嚇死」。

眾量級在2022年上傳一支影片「在2021年底 我對她許下這個承諾...」Andy在101的景觀台準備了驚喜，捧著一大束粉紅色的玫瑰花，拿出準備好的手寫信，跟家寧真情告白。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當Andy講到「在2021年底，在台北101的見證下，我做了這個決定」，家寧瞪大雙眼驚呼「什麼決定」，看著Andy遲遲沒說話，家寧說了一句「我會拒絕」，似乎以為Andy要求婚。原來Andy是要說，「我會無條件答應妳，做101件事情」。

▲Andy與家寧去年10月宣布分手。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）



有網友在Threads發文，「真的會有人在以為自己要被求婚的情況下，說出『我會拒絕』這麼尷尬的話嗎？看了真的是毛骨悚然」。

貼文掀起討論，網友表示，「原來家寧很早之前就已經說了真心話，真的好心痛andy老師」、「她真的有愛Andy嗎」、「很早就覺得家寧一直在逃避，不回應Andy想跟她結婚的想法」、「他都沒講完就先拒絕，唉」、「大家以前看他們影片都覺得女生只是愛嘴炮而好笑，沒想到女生句句真心話」、「如果真的很愛一個人，不可能在對方認真的時候開這個玩笑」。

►看完家寧YT新頻道 Joeman指2點喊「做得像新人」：影片水平是歪的

►快訊／Andy凌晨3點衝破「百萬訂閱」 22萬到100萬只花了32hrs