朱立倫曾喊「憑什麼用核電」　綠酸昨是今非：3前提下討論核能議題

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍白陣營今（21日）召開記者會抨擊政府能源政策，對此，民進黨批評，國民黨黨主席朱立倫昨是今非、自打臉，昔日多次疾呼反核電，於新北市長任內甚至身體力行，阻擋核二廠乾貯執照，造成核二提早停機。如今卻率領藍白立委惡刪總預算，封殺台電2000億撥補，是電價可能調漲的元兇，朱立倫不僅昨是今非，更重重自打臉，只為政治利益，犧牲全民權益。政府在「安全」、「沒有核廢料問題」、「社會有充裕共識」三個前提下，抱持開放態度討論核能議題。希望國民黨莫再為政治惡鬥，犧牲全民利益。

朱立倫2013年擔任新北市長時，曾嚴詞批評馬政府「如果無法處理核廢料，憑什麼使用核能？」、「只要我擔任市長一天，就不會讓核四運轉」、「有核安問題，核四就不應該存在」、「非核家園是全國共識」。

韓瑩指出，朱立倫率領藍白兩黨，在立法院惡刪總預算，下令封殺台電撥補2000億預算，國民黨只顧政爭，不顧民生，正是電價可能調漲的元兇。然而，朱立倫昨是今非、記憶錯亂早已不是第一次，但是新北市民、尤其是核電廠周遭的民眾，對朱立倫的言論皆歷歷在目。如今朱立倫卻為了政治惡鬥，換了位子就換了腦袋。

韓瑩指出，朱立倫不僅數度表達對核能的反對立場，更曾以實際行動，阻擋核電廠。朱立倫在新北市長任內，堅持不核發乾式貯存場執照，最終導致核二廠被迫提早停機、除役。當初朱立倫親手終結核電，如今竟又以核電不運轉為由，封殺兩千億預算，對台電非常不公道。朱立倫不僅昨是今非，更重重自打臉。

韓瑩表示，烏俄戰爭衝擊全球電業，世界各國皆大幅調漲電價，然而台電吸收大量民生用電成本，承受虧損來穩定電價，更是在穩定台灣物價。台電需要政府財政支持，續行穩定供電的任務，因此，撥補台電有助於穩定電價與物價。然而藍白惡刪總預算，造成2000億補貼無法到位，才導致電價調漲可能性高。

對於電價問題，韓瑩指出，台電近年電價調整和緩，與韓國相比，自2021年起韓國電價已調漲8次，在電價方面，台電住宅用電平均每度2.77元、韓電3.98元；台電工業電價每度平均4.27元、韓電則是4.98元。顯見台灣電價相較國際低廉，兼具穩定物價、照顧民生並兼顧產業競爭力。

最後，韓瑩重申，各界對核能的討論，政府在「安全」、「沒有核廢料問題」、「社會有充裕共識」三個前提下，抱持開放討論的態度。同時，希望國民黨莫再為政治惡鬥，犧牲台電、犧牲全民利益。