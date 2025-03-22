李進勇指藍公投「通過也沒效力」　王鴻薇：中選會變民進黨助選會

▲國民黨團書記長王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨反制罷免行動，將提反廢死、反戒嚴公投；中選會主委李進勇昨日表示，公投重大政策複決是政府實施政策，現在是政府沒有的政策，「本來就沒有，還要求不要做，這樣邏輯自相矛盾。」對此，國民黨團書記長王鴻薇表示，李進勇的話就是代表他真的是民進黨的助選會，完全行政不中立。

國民黨提出反廢死、反戒嚴2項公投，21日提案列立法院會議程，本預計逕付二讀，但過程中因新黨副秘書長游智彬闖議場直播，讓綠營不滿，因此杯葛議事。對於國民黨要提出的公投案， 李進勇表示，公投重大政策複決是政府實施政策，透過公投要求政府應廢止，現在是政府沒有的政策，提公投要求不要做，「本來就沒有，還要求不要做，這樣邏輯自相矛盾。」

王鴻薇說，她覺得中選會這樣說法，代表李進勇真的是民進黨助選會，因為完全就是行政不中立，事實上到目前為止公投還在立法院審議中，而且最後經過朝野協商，包含主文的部分大家都可以協商。

王鴻薇說，不曉得中選會為什麼對於公投如此畏懼，甚至現在就來否定，中選會這樣的態度、李進勇的態度，只是再度的證實他去跟民進黨表忠，想要全力阻擋立法院未來提出的公投案而已。

