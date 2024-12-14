　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

永福創校109週年　共融運動會、捐血救人校慶活動

▲永福國小創校109年校慶，響應 「國際身障者日」，特別於校慶系列活動中融入友善校園和特教宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲永福國小創校109年校慶，響應 「國際身障者日」，特別於校慶系列活動中融入友善校園和特教宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

永福國小創校109年校慶，響應 「國際身障者日」，特別於校慶系列活動中融入友善校園和特教宣導活動，並與全校親師生共同推動「共融拔河」及各項趣味共融運動，校慶運動會以「全員參與，共融共好」的精神和不同身心特質的小朋友們一同學習成長！

▲永福國小創校109年校慶，響應 「國際身障者日」，特別於校慶系列活動中融入友善校園和特教宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

更特別的是，連續9年協助市政府兒福中心義賣助學手札，更值得一提的是今年更規劃結合CRPD的教育訓練，在校慶運動會期間帶領親師生進行國教新課綱「核心素養」能力的學習體驗活動！

校長楊淑晏說，不論是自閉星星兒，腦麻兒，學障兒或是暨障礙又資優的雙殊兒等特殊需求學童，都能參與校慶運動會，校方也在校慶運動會時依個案需求派駐教師助理員或家長與學生志工協助，讓全校孩子們都能參與「永遠幸福」的校慶運動大會！

特別地是，永福連續20多年於校慶系列活動中結合「特教宣導」，並帶領大家一起以「體適能運動」和不同身心特質的小朋友們一同學習成長！永福楊淑晏校長說，結合孩子們在永福六年的多元發展與永福百年傳統和新課綱的素養精神，期待永福每年的畢業生都會是「愛家愛校挺台」的公益樂活好文青！

▲永福國小創校109年校慶，響應 「國際身障者日」，特別於校慶系列活動中融入友善校園和特教宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第一位完成捐助熱血500cc的一年級張姓學童的爸爸說，最近都會在永福校慶捐血，家中的永福小朋友們，都以捐熱血的爸爸為榮，永福校慶捐血活動不只做愛心，也結合生命教育課程，和特教身體病弱者的體驗。為了吸引人潮前往永福做愛心公益，校方也貼心募集捐血小禮物，包含超商禮券和Dr.Bean咖啡店兌換券、臺中馥漫麵包花園餐盒、環保餐具及校友阿全碗粿和跨年曆等，總價值超過500元的愛心禮，捐500cc熱血者愛心禮再加碼加倍送！日前也動員親師生到永福國小各區里宣導捐血活動，希望在年末捐出熱血為廣大受血者加油打氣！根據高雄捐血中心統計，在永福校慶當日捐血超過百袋，成為雲嘉南高屏地區國小捐血車單日捐血量冠軍！

▲永福國小創校109年校慶，響應 「國際身障者日」，特別於校慶系列活動中融入友善校園和特教宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永福國小表示，在校慶藝文展中也安排融入特教親師生的美展作品，更值得一提的是校方展出安平老人朱玖瑩先生的書法作品，做為校內書法教育的學習典範！特別熱愛書法創作的永福前校長莊崑謨也說，永福六年就是孩子們學習成為台灣「好文青」的起點！！永福校慶當日也配合開放新成立的「市定古蹟清代道署遺構展示中心」供民眾免票免預約自由參觀，也將「生活中的考古」的相關學習資訊融入到校慶系列活動之中。

永福校友會創會的永福資深音樂界的校友沈銘賢博士說：「永福愛樂人也相挺體育運動！就是愛家愛校，也是永福傳統精神的發揚！」； 負責設計校慶活動的學務主任郭惠玲說，以「共融運動」為主軸的運動會活動，是大家集思廣益，並參考國內外「適應體育教學」與復建治療師的意見融入活動設計，家長會會長邱秋潭醫師也說永福積極推動的三好：「說好話、做好事、存好心」運動，這是正向學習的宣導也是「永遠幸福」的永福精神！

▲永福國小創校109年校慶，響應 「國際身障者日」，特別於校慶系列活動中融入友善校園和特教宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

一位特教兒小力的媽媽也說，雖然小力需要坐輪椅才能行動，但看到來賓和孩子一起揮動手腳一起擺動熱舞，心中滿滿的感動，大家一同努力參與各項活動，特教融合教育在永福就是成功的典範！會場中也表揚家長會和志工夥伴長年對永福的協助，永福特教老師林惠婷說「啟發自信心」就是給永福特教兒家庭最棒的2024年聖誕節禮物！

永福國小表示，特別感謝永福老師和家長對孩子的付出與訓練，讓孩子不僅在課業或是才藝方面，都有很好的表現。校長楊淑晏特別說，所有陪著身障兒一同學習成長的家長手足和老師的辛苦歷程更是令人動容！所有學生和老師也是同享榮耀一同獲獎一同成長！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
知名保溫杯Stanley出包！　緊急召回260萬支產品
酒後亂性真相曝！　醫驚吐「性功能已歸零」
林襄被指「搭高鐵佔位」　經紀人怒發聲
為了他們！陳綺貞無預警現身小巨蛋　露香肩超美
台中搶蓋大巨蛋　業界猜4地點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

永福創校109週年　共融運動會、捐血救人校慶活動

新北推廣蜂蜜入菜　青農陳柏承辦蜂蜜廚神大賽

新北野菜食農風味體驗　營養師探原民傳統作物

基隆市府感謝台新慈善基金會　邱佩琳：全力支持在地社福團體

獨／15人登山隊登八仙山！男突倒地無呼吸心跳　消防挺低溫搶救

為愛服務教育資源不間斷　基隆家庭教育中心表揚62位志工

派點始祖薔薇派進駐清水服務區　亞尼克攜手人氣YT推新品

基隆市府推「有愛店家輔導」　溫暖延續從不可能走向可能

2025台南耶誕跨年首站南科啟航　童趣嘉年華5千人次以上參與

最小才3歲！一家三口國道翻車後爬出車外　靠2物保命

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

皮克斯職人劇？《腦筋急轉彎》宇宙擴張　《夢境製片廠》腦袋裡上演辦公室宮鬥

東籃戀破局..張立東喊：擴大經營！　Yuri.一粒.李雅英..7女神夢幻聯動

10歲女童唱《Lydia》　流暢真假轉音獲網讚！

妻看完周杰倫演唱會爆哭　求老公告別式要播《回到過去》

轎車路口左轉衝出沒在看　直行車來不及閃直接撞上

老婆左右不分鬧尷尬　尪給台階來避免吵架

永福創校109週年　共融運動會、捐血救人校慶活動

新北推廣蜂蜜入菜　青農陳柏承辦蜂蜜廚神大賽

新北野菜食農風味體驗　營養師探原民傳統作物

基隆市府感謝台新慈善基金會　邱佩琳：全力支持在地社福團體

獨／15人登山隊登八仙山！男突倒地無呼吸心跳　消防挺低溫搶救

為愛服務教育資源不間斷　基隆家庭教育中心表揚62位志工

派點始祖薔薇派進駐清水服務區　亞尼克攜手人氣YT推新品

基隆市府推「有愛店家輔導」　溫暖延續從不可能走向可能

2025台南耶誕跨年首站南科啟航　童趣嘉年華5千人次以上參與

最小才3歲！一家三口國道翻車後爬出車外　靠2物保命

知名保溫杯Stanley出包！全球多起燙傷　緊急召回260萬支產品

戰神狀元雷蒙恩繳生涯代表作　教頭爆料「因為他女友到場觀戰」

孝琳登場引爆耶誕城夯歌不斷　陳漢典討教舞步嗨翻歌迷

台北職業撞球公開賽16日開打　柯氏3兄弟抗世界列強

林襄遭疑「私下無禮搭高鐵佔位」　經紀人怒駁：不要瞎起鬨

為了他們！陳綺貞無預警現身小巨蛋　露香肩超美「遭爆是新娘」

盧峻翔轟26分8籃板7助攻全能數據　領航猿擊敗勇士穩居PLG龍頭

永福創校109週年　共融運動會、捐血救人校慶活動

全台10縣市強風特報！氣象署示警：請特別注意

酒後亂性真相曝！　醫驚吐「性功能已歸零」

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

地方熱門新聞

左營深夜傳地層下陷！建案旁路面塌陷

基隆行人違規要抓了　明年起開罰500

雲林虎尾暖心菜田　免費蔬菜採摘傳遞愛與分享

獨／男登八仙山突倒地無呼吸心跳

一家三口國道翻車後爬出　靠2物保命

陳柏清與12強情蒐成員黃耀毅齊返母校中興高中

台南北區撿菸蒂競賽仁愛里1勇奪冠軍

南消六大攜手郭綜合醫院辦防災共識營

媒體最新民調最近一年市民快樂度台南市為六都第一

「吉伊卡哇」1／25降臨愛河

嘉義水上聖誕節主燈「水上之光」

新加坡學生體驗讚賞原民之美

雲林好時光靚市集登場　洪申翰盼支持基層

2025龍崎光節：空山祭門票開賣！

更多熱門

相關新聞

公益捐血送香腸+牛排券　煙太大被檢舉失火

公益捐血送香腸+牛排券　煙太大被檢舉失火

為呼籲大家挽袖捐血舒緩血荒問題，台中市恆大獅子會日前舉辦愛心公益捐血活動。恆大獅子會創會長、同時也是科技公司董座趙令澤豪捐50萬元，準備牛排券、甚至加碼抽電視、冰箱等，鼓勵民眾前來捐血，現場還有烤香腸、薑母鴨等美食，人潮擠爆捐血中心，當天募得破720袋熱血創下紀錄。不過排隊民眾太多，香腸烤爐忙到停不下來，烤爐狂冒煙，讓附近民眾誤以為失火，還打了好幾通電話報案，讓趙令澤既無奈又好笑。

愛幼幼兒園43週年校慶聖誕童趣園遊會

愛幼幼兒園43週年校慶聖誕童趣園遊會

桃園景福扶輪社辦捐血活動　民眾響應熱絡

桃園景福扶輪社辦捐血活動　民眾響應熱絡

屏東憲兵隊捐血活動登場　獲19萬cc鮮血

屏東憲兵隊捐血活動登場　獲19萬cc鮮血

台南市勞工局麻豆曾文市政願景園區市集活動

台南市勞工局麻豆曾文市政願景園區市集活動

關鍵字：

永福創校共融運動會捐血救人校慶活動

讀者迴響

熱門新聞

郭彥均遭詐「台北東區公寓頭期款」金額曝

外婆「逆齡」被當嫩嬰媽！　網看照片突破盲點

車諾比核災「狗群變異」　可抵抗輻射

3女學生「同時挺孕肚」：同一個爸爸

大腸癌3期還轉移！工程師認了「愛吃2種肉」

科技男吃掉極品女下屬！快樂200次對話曝性癖

好癢！醫驚見一根毛「11隻蟲蟲在爬」　她羞吐：都沒洗

周杰倫宣布繼續唱！時間地點票價全曝光

被達美樂切割！館長「極限開箱」：歡迎抵制

手機接飯店USB孔「跳出超毛通知」　解釋曝

14小時達成百人斬　女優真實心聲曝光

左營深夜傳地層下陷！建案旁路面塌陷

幫Toyz教訓失敗！蹦闆輸了改名「統神的狗」

即／韓「代理總統」韓悳洙：全軍加強警戒！

快訊／勞部輕生員工家屬最新聲明！　感謝各界聲援「打破官官相護」

更多

最夯影音

更多

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

皮克斯職人劇？《腦筋急轉彎》宇宙擴張　《夢境製片廠》腦袋裡上演辦公室宮鬥

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面