永福創校109週年　共融運動會、捐血救人校慶活動

▲永福國小創校109年校慶，響應 「國際身障者日」，特別於校慶系列活動中融入友善校園和特教宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

永福國小創校109年校慶，響應 「國際身障者日」，特別於校慶系列活動中融入友善校園和特教宣導活動，並與全校親師生共同推動「共融拔河」及各項趣味共融運動，校慶運動會以「全員參與，共融共好」的精神和不同身心特質的小朋友們一同學習成長！

更特別的是，連續9年協助市政府兒福中心義賣助學手札，更值得一提的是今年更規劃結合CRPD的教育訓練，在校慶運動會期間帶領親師生進行國教新課綱「核心素養」能力的學習體驗活動！

校長楊淑晏說，不論是自閉星星兒，腦麻兒，學障兒或是暨障礙又資優的雙殊兒等特殊需求學童，都能參與校慶運動會，校方也在校慶運動會時依個案需求派駐教師助理員或家長與學生志工協助，讓全校孩子們都能參與「永遠幸福」的校慶運動大會！

特別地是，永福連續20多年於校慶系列活動中結合「特教宣導」，並帶領大家一起以「體適能運動」和不同身心特質的小朋友們一同學習成長！永福楊淑晏校長說，結合孩子們在永福六年的多元發展與永福百年傳統和新課綱的素養精神，期待永福每年的畢業生都會是「愛家愛校挺台」的公益樂活好文青！

第一位完成捐助熱血500cc的一年級張姓學童的爸爸說，最近都會在永福校慶捐血，家中的永福小朋友們，都以捐熱血的爸爸為榮，永福校慶捐血活動不只做愛心，也結合生命教育課程，和特教身體病弱者的體驗。為了吸引人潮前往永福做愛心公益，校方也貼心募集捐血小禮物，包含超商禮券和Dr.Bean咖啡店兌換券、臺中馥漫麵包花園餐盒、環保餐具及校友阿全碗粿和跨年曆等，總價值超過500元的愛心禮，捐500cc熱血者愛心禮再加碼加倍送！日前也動員親師生到永福國小各區里宣導捐血活動，希望在年末捐出熱血為廣大受血者加油打氣！根據高雄捐血中心統計，在永福校慶當日捐血超過百袋，成為雲嘉南高屏地區國小捐血車單日捐血量冠軍！

永福國小表示，在校慶藝文展中也安排融入特教親師生的美展作品，更值得一提的是校方展出安平老人朱玖瑩先生的書法作品，做為校內書法教育的學習典範！特別熱愛書法創作的永福前校長莊崑謨也說，永福六年就是孩子們學習成為台灣「好文青」的起點！！永福校慶當日也配合開放新成立的「市定古蹟清代道署遺構展示中心」供民眾免票免預約自由參觀，也將「生活中的考古」的相關學習資訊融入到校慶系列活動之中。

永福校友會創會的永福資深音樂界的校友沈銘賢博士說：「永福愛樂人也相挺體育運動！就是愛家愛校，也是永福傳統精神的發揚！」； 負責設計校慶活動的學務主任郭惠玲說，以「共融運動」為主軸的運動會活動，是大家集思廣益，並參考國內外「適應體育教學」與復建治療師的意見融入活動設計，家長會會長邱秋潭醫師也說永福積極推動的三好：「說好話、做好事、存好心」運動，這是正向學習的宣導也是「永遠幸福」的永福精神！

一位特教兒小力的媽媽也說，雖然小力需要坐輪椅才能行動，但看到來賓和孩子一起揮動手腳一起擺動熱舞，心中滿滿的感動，大家一同努力參與各項活動，特教融合教育在永福就是成功的典範！會場中也表揚家長會和志工夥伴長年對永福的協助，永福特教老師林惠婷說「啟發自信心」就是給永福特教兒家庭最棒的2024年聖誕節禮物！

永福國小表示，特別感謝永福老師和家長對孩子的付出與訓練，讓孩子不僅在課業或是才藝方面，都有很好的表現。校長楊淑晏特別說，所有陪著身障兒一同學習成長的家長手足和老師的辛苦歷程更是令人動容！所有學生和老師也是同享榮耀一同獲獎一同成長！