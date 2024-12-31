台中大明高中迎60年校慶　校友回娘家慶賀

▲大明高中今天喜迎60周年校慶，校友們返校祝賀。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中大明高中今天喜迎60年校慶，在典禮中，校方特別表彰在各行各業中取得卓越成就的校友；校方提到，隨著創校60周年校慶暨學習成果展的揭幕，大明高中已將目光投向未來的百年校慶，將繼續秉持「永誠辦學」的理念，推動教育創新與國際化。

大明高中董事會董事宋一芬今天表示，今天校慶不僅是回顧過去的輝煌，更是展望未來的動力。大明高中辦學藍圖將隨第二校舍工程國中部教學大樓以及文創會館的完工，以嶄新的樣態迎接未來挑戰，力求在教育品質上精益求精。

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今天接受表揚的校友之一是當代藝術家廖迎晰，她表示，自己是大明美工科第二屆畢業校友，當年就學期間扎實的學術基礎和多元的培養，皆對她在藝術創作上的發展有深刻的啟蒙。

大明高中指出，無論是國內還是國際升學，學校都取得了佳績。國內升學方面，學生錄取了國立台灣大學、清華大學及成功大學等；國際升學方面，學校也積極推動國際化教育，並輔導學生申請海外大學。今年，高中部學生成功錄取了澳洲昆士蘭大學以及英國國立西英格蘭大學，為學校的國際化發展注入了新活力。

今年學校在全國技藝競賽中成績表現亮眼，學生分別囊括電腦繪圖競賽全國金手獎、應用設計及烘焙競賽中也獲得全國優勝的殊榮肯定，更在全國學生美術比賽高中美術班組取得西畫類特優佳績，展現了大明學子的才能。