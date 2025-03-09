嘉義市興華高中70周年校慶　家長校友同歡共慶

▲嘉義市私立興華高級中學70週年校慶園遊會暨校友聯誼 。（圖／興華高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市私立興華高級中學歡慶 70 週年校慶，特別舉辦 園遊會 與校友聯誼會，邀請全體師生、校友與家長齊聚一堂，共同見證學校的成長與榮耀。

校慶在水上國中與民雄國小等友校帶來的「祥獅獻瑞」與「舞扇戲春」表演中揭開序幕，為活動增添喜慶氛圍，期許祥獅獻瑞、戰鼓報喜，迎接興華中學未來平安吉祥，福氣滿滿。教育處郭添財處長與郭校長餵醒獅紅包，象徵興華中學好運連連，校運隆昌。

此外，備受期待的「興華盃卡拉OK大賽」吸引眾多師生與校友參與，讓現場充滿歡笑與掌聲，現場還有園遊會除免費提供公益單位設攤外並由學生精心籌劃攤位，還首次邀請 校友與家長進校擺攤，提供豐富多元的美食與趣味遊戲，讓來賓盡情享受校慶的熱鬧氣氛。這場盛會不僅拉近師生間的距離，也讓學生透過活動培養組織能力與團隊合作精神，展現興華學子的活力與創意。



興華高中創校七十年，培育無數優秀人才。本次活動特別邀請歷屆校友回娘家，共敘情誼，交流經驗，攜手為學校發展貢獻心力，校友會與廖健傑會長帶領的家長會團隊，共同凝聚校友與家長力量，推動學校發展，提供職涯交流與資源共享的平台。未來，校友會與家長會將持續擴展影響力，號召更多校友與家長參與，共同打造興華更美好的未來。