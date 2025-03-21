快訊／行政院聘「前日本自衛隊幕僚長」擔任顧問！　史上首次

記者王佩翊／編譯

根據《朝日新聞》報導，行政院正式聘請前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂擔任政務顧問，這項任命已於3月生效，任期為1年。而這也是日本自衛隊退役人士中，首人受邀擔任台灣政府相關職位，因此格外引人關注。

報導中指出，曾擔任日本自衛隊最高層制服組幹部的前統合幕僚長岩崎茂，已正式受聘為台灣行政院政務顧問。

《朝日新聞》報導，行政院表示，岩崎茂上任後已與行政院長卓榮泰會面。而政務顧問屬於兼職且無給職，先前日本餐飲業者野崎孝男也曾受邀擔任該職位，是首名外籍政務顧問，而岩崎茂雖是第2名日本籍政務顧問，但卻是首名日本自衛隊退役人士擔任此項職務。

岩崎茂曾任日本航空幕僚長，並於2012年1月至2014年10月擔任統合幕僚長，退役後則擔任防衛大臣政策參與，2023年更獲頒瑞寶大綬章，為日本安全保障領域的重量級人物。

外界分析，台灣此次延攬岩崎茂，可能是希望藉此強化與日本在安全領域的合作。不過，這項任命恐將引發中國大陸不滿，未來局勢發展仍值得關注。