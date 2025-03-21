「毛蟹集體逃亡」沒跑的不新鮮？　日海產店：每隻個性不一樣

▲「荒木鮮魚店」的毛蟹集體逃亡，在X引發熱議。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

日本岩手縣一間海產店上演驚人畫面，大量毛蟹「集體逃亡」，戳破保鮮膜，試圖逃出冷藏展示櫃，讓客人們驚呼「好有活力」。老闆解釋，每隻毛蟹都一樣新鮮，但因為個性不同，所以有些選擇逃脫，有些則沒有這麼做。

網友@skanayaneko發布照片顯示，陸前高市「荒木鮮魚店」的冷藏展示櫃裡，毛蟹們幾乎全部破壞包裝，爬出保麗龍托盤，而店家還在旁邊貼出告示，「螃蟹會破壞包裝，如果需要重新包裝請告知」，在社群媒體引發熱議。

老闆接受日媒Hint-Pot採訪時表示，毛蟹「逃亡」並不罕見，甚至有客人特地來到店裡，就是為了親眼看到這種場景，但當天剛好擺出比平常更多的毛蟹，所以畫面看起來更加衝擊。

老闆也透露，所有毛蟹都是活體，也都一樣新鮮，但「毛蟹也有個性，有活潑的，也有安靜的」，雖然可以用繩子綁住、防止逃脫，但為了讓大家親眼看到毛蟹的活力，還是採用這種方式展示，而逃脫的毛蟹，稍後也會重新秤重與包裝。