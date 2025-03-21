　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「毛蟹集體逃亡」沒跑的不新鮮？　日海產店：每隻個性不一樣

▲▼「毛蟹集體逃亡」沒跑的不新鮮？　日海產店：每隻個性不一樣。（圖／翻攝X）

▲「荒木鮮魚店」的毛蟹集體逃亡，在X引發熱議。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

日本岩手縣一間海產店上演驚人畫面，大量毛蟹「集體逃亡」，戳破保鮮膜，試圖逃出冷藏展示櫃，讓客人們驚呼「好有活力」。老闆解釋，每隻毛蟹都一樣新鮮，但因為個性不同，所以有些選擇逃脫，有些則沒有這麼做。

網友@skanayaneko發布照片顯示，陸前高市「荒木鮮魚店」的冷藏展示櫃裡，毛蟹們幾乎全部破壞包裝，爬出保麗龍托盤，而店家還在旁邊貼出告示，「螃蟹會破壞包裝，如果需要重新包裝請告知」，在社群媒體引發熱議。

老闆接受日媒Hint-Pot採訪時表示，毛蟹「逃亡」並不罕見，甚至有客人特地來到店裡，就是為了親眼看到這種場景，但當天剛好擺出比平常更多的毛蟹，所以畫面看起來更加衝擊。

老闆也透露，所有毛蟹都是活體，也都一樣新鮮，但「毛蟹也有個性，有活潑的，也有安靜的」，雖然可以用繩子綁住、防止逃脫，但為了讓大家親眼看到毛蟹的活力，還是採用這種方式展示，而逃脫的毛蟹，稍後也會重新秤重與包裝。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
616 2 8203 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一句話引發「量子計算股票大跌」　黃仁勳認錯了
印尼發布最高警戒！　火山大規模噴發
家寧4分鐘聲明「竟有25處口誤」　一票崩潰：完美迴避正確讀音
柯文哲怒吼檢察官不要臉　律師曝「恐再多一罪」：自知無力改變
快訊／國軍加薪方案出爐！　最高加1萬2
又有5人雪攀出事了！　申請直升機救援
「大S消失，小S的一部分也消失」　蔡康永：她更像是不見了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印尼「火山大規模噴發」升至最高警戒　煙灰竄1.6萬公尺高空

時隔87天！韓總理韓悳洙彈劾3／24裁決　韓媒：結果影響尹錫悅

「毛蟹集體逃亡」沒跑的不新鮮？　日海產店：每隻個性不一樣

烏無人機襲俄戰略轟炸機基地　大爆炸「轟出橘色蕈狀雲」畫面曝

停火協議破裂！以色列重啟加薩攻勢致504死　哈瑪斯首發火箭彈反擊

北韓試射新防空飛彈武器系統　金正恩滿意視察結果「全軍配備」

馬克宏：歐洲領導人27日巴黎會面　澤倫斯基也將出席

日本高中妹上網賣「原味學校鞋」　驚人價格曝！內行揭：超搶手

美國遊客遭塔利班囚禁2年　川普政府特使赴阿富汗會談後獲釋

川普簽署行政命令　宣布關閉教育部

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

【早餐店驚現獅子！】認真一看發現是狗XD

狗學生見校車來狂搖尾巴　主動上車到專屬座位坐好超級萌XD

毒販拒檢駕車衝撞！員警連開7槍制伏 #金門

「金髮Yuki」協助 #CPR ！ 3歲溺斃童父親控 #假義消 亂壓

印尼「火山大規模噴發」升至最高警戒　煙灰竄1.6萬公尺高空

時隔87天！韓總理韓悳洙彈劾3／24裁決　韓媒：結果影響尹錫悅

「毛蟹集體逃亡」沒跑的不新鮮？　日海產店：每隻個性不一樣

烏無人機襲俄戰略轟炸機基地　大爆炸「轟出橘色蕈狀雲」畫面曝

停火協議破裂！以色列重啟加薩攻勢致504死　哈瑪斯首發火箭彈反擊

北韓試射新防空飛彈武器系統　金正恩滿意視察結果「全軍配備」

馬克宏：歐洲領導人27日巴黎會面　澤倫斯基也將出席

日本高中妹上網賣「原味學校鞋」　驚人價格曝！內行揭：超搶手

美國遊客遭塔利班囚禁2年　川普政府特使赴阿富汗會談後獲釋

川普簽署行政命令　宣布關閉教育部

國軍加薪最高1.2萬！　徐巧芯嗆「太少了吧」：堅持國民黨版本　

17歲男「無照雙載」遭左轉車撞飛　車殼零件散落！驚悚畫面曝

估2027前管制不鬆綁　帥過頭：楊金龍希望房價跌2成↑

黃仁勳造訪鴻海展位　輝達GTC響起「Team Taiwan」歡呼

黃仁勳認錯　修正對量子電腦的悲觀預測

藍推反廢死、反戒嚴公投　李進勇指邏輯矛盾：就算通過也沒效力

日本最美「常陸海濱公園粉蝶花」4月中滿開　夢幻藍色花毯別錯過

家寧4分鐘聲明「有25處口誤」　一票崩潰：完美迴避正確讀音

提升台東關山環境　陳瑩協助爭取核定「2.6億畜牧糞尿處理計畫」

福斯「大改款Tiguan休旅北美開賣」台灣今年見！折合新台幣97萬起

神奇「自動駕駛」？　車子忘拉手煞車滑行閃數車後栽水溝

國際熱門新聞

正妹YTR下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」

陸夫妻在日被逮　侵占史蹟地及21人私有地

草莓小籠包　台人：體會義大利人感受

幫伊朗組織取得軍用技術！美5億懸賞4陸人

烏襲擊俄戰略基地　大爆炸轟出橘色蕈狀雲

流行歌曲話當年／繁花裡，《再回首》

以重啟攻勢致504死　哈瑪斯首發火箭彈反擊

市場重新聚焦川普關稅　美股收黑

主人離世！狗狗「跳進棺材」最後一次擁抱

丈夫示範三角形洗澡法　人妻一看大驚

瑤瑤「蹭吃蹭喝」引韓媒關注！　網：像乞丐

美4司令示警：中國有意「2027年奪取台灣」

川普簽署行政命令　宣布關閉教育部

日本高中妹網賣原味校鞋　價格驚人超槍手

更多熱門

相關新聞

北韓試射新防空飛彈系統　金正恩滿意結果

北韓試射新防空飛彈系統　金正恩滿意結果

北韓20日試射最新型防空飛彈武器系統，聲稱相關系統具備「快速作戰反應能力」。北韓領導人金正恩親自觀摩試射，並指示軍隊未來將裝備該防禦性武器系統。此次試射正值美韓聯合軍演結束之際，北韓國防部對此強烈譴責，指責演習是「侵略戰爭的預演」。

日本高中妹網賣原味校鞋　價格驚人超槍手

日本高中妹網賣原味校鞋　價格驚人超槍手

沒放起落架！飛機「機腹著陸」日本機場

沒放起落架！飛機「機腹著陸」日本機場

尹錫悅彈劾案卡關！200萬請願書要求盡快裁定

尹錫悅彈劾案卡關！200萬請願書要求盡快裁定

CNN爆：川普擬中止「駐日美軍強化計畫」

CNN爆：川普擬中止「駐日美軍強化計畫」

關鍵字：

毛蟹海產生鮮日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

家寧公開立場「財務尚未得到完整數據」

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

柯文哲崩潰痛哭怒吼檢察官：不要臉

家寧4分鐘聲明被罵爆　Andy委任律師發聲了

周杰倫遭好友開嗆：X的！　私訊內容流出

家寧道歉網抱怨　Joeman教1招：賺爛了

家寧爆「在家一直被控制」！

網紅律師終於等到換腎　1食物未來沒法吃

家寧深夜道歉了！認分手Andy「避免不必要的爭議」

滋養草莓大福發霉　業者回應了

柯文哲開庭金句！　教訓檢方「會通靈」

阿公被傳A流不肯戴口罩　他日本遊崩潰

金賽綸再爆「脖子上有刀傷」閨蜜揭她遭家暴：都是那男人

罷免林俊憲名冊有「死人連署」　2人遭聲押禁見

不爽出生10多天嬰哭鬧！20歲狠父打到腦出血亡

更多

最夯影音

更多

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面