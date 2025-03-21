時隔87天！韓總理韓悳洙彈劾3／24裁決　韓媒：結果影響尹錫悅

▲南韓國務總理韓悳洙的彈劾案即將於3月24日裁決。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

南韓總統尹錫悅與總理韓悳洙因戒嚴風波雙雙被彈劾，南韓憲法法院已確定於3月24日上午10時在大審判庭對韓悳洙國務總理的彈劾案作出裁決。儘管如此，憲法法院仍未公布尹錫悅的彈劾案裁決時間，外界推測，可能會延後到3月26日至28日之間。

根據《韓聯社》報導，南韓憲法法庭20日發表聲明宣布，總理韓悳洙的彈劾案將於3月24日上午10時在大審判庭作出裁決。而這距離韓悳洙2024年12月27日在國會被彈劾則有87天。

尹錫悅彈劾案自2月初終結辯論後，幾乎每天召集「評議」，原預計上周宣判，但因涉及多項爭議，裁決日延期，憲法法院至今未宣布確切裁決日期。但外界推測，尹錫悅的判決可能會推遲至3月26日至28日之間。

▲憲法法院至今未公布尹錫悅彈劾案的裁決時間。（圖／路透）



這也意味著韓悳洙將比總統尹錫悅更早接受憲法法院的判決。韓悳洙將成為自123緊急戒嚴事件以來，首位因彈劾而接受司法裁決的南韓高層官員。若法院裁定彈劾成立，韓悳洙將被立即罷免；若駁回或不予受理，他則可立刻恢復職務，繼續履行總理兼代理總統的責任，而憲法法院的裁決會在宣讀後立即生效。

南韓國會2024年12月14日通過對尹錫悅的彈劾案，並於12月27日將時任代理總統的韓悳洙也送交憲法法院審判。國會指控韓悳洙放任尹錫悅發布緊急戒嚴，拒絕任命憲法法官，並試圖與當時的執政黨代表韓東勳推動「共同國政運營體制」。此外，他未能推薦「內亂特別檢察官」候選人，並在主持國務會議時，替尹錫悅行使對特檢法的否決權。

對於這些指控，韓悳洙堅決否認，強調自己從未支持緊急戒嚴，也未參與軍事動員。由於彈劾案使其職權被暫停，目前由副總理兼企劃財政部長官崔相穆代行總統職權。

憲法法院對韓悳洙的裁決將會影響尹錫悅彈劾案的走向，因為國會在韓悳洙彈劾案中同樣質疑戒嚴的合法性。如果法院認定該戒嚴違憲或違法，那麼尹錫悅彈劾案的判決很可能會作出相同結論，反之亦然。