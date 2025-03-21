台灣登上「亞洲最幸福國家」！　學者分析1習慣是最大原因

▲學者認為，台灣社會「與他人用餐」頻率較高，是幸福感主因。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

2025年「世界幸福報告」20日出爐，芬蘭連續第8年蟬聯全世界最幸福國家，而台灣位居第27名，不僅勝過中日韓，更是亞洲最高名次。而學者指出，這與「共餐」比例高有關。

3月20日聯合國國際幸福日，牛津大學、民調機構蓋洛普（Gallup）與聯合國機構合作發布2025「世界幸福報告」，調查全球147個國家或地區人民對於自己生活的評價，並且參考GDP、自由度、社會支持、預期壽命、善良指數、政府清廉度等。

其中，台灣位居27名，與去年的第31名相比，不僅成長4個名次，甚至取代新加坡，成為「亞洲最幸福國家」。報告編輯、牛津大學幸福研究中心主任、經濟學教授戴奈維（Jan-Emmanuel De Neve）認為，這是因為台灣社會「共餐頻率」很高。

▲台灣擊敗新加坡，成為亞洲最幸福國家。（圖／記者周宸亘攝）



根據調查，台灣人在一周7頓晚餐之中，有5.5頓會與他人一起用餐；一周7頓午餐之中，4.7頓會與他人一起用餐；每周14頓餐裡，一共10.1頓為共餐，此數字在142個國家之中排名第8。

戴奈維指出，研究發現「與人共餐」、「人與人之間互相信任」，對於幸福感的影響力比預期更大，「在這個社交孤立、政治兩極化的時代，我們需要找出方法，讓人們一起坐在餐桌上，這對於個人及團體的幸福感都至關重要。」

蓋洛普調查顯示，「與人共餐」次數越多，對生活的滿意度明顯較高，對於主觀幸福感的影響力，甚至可與收入及失業率等因素相提並論。CNBC則指出，南亞及東亞國家的共餐頻率較低，尤其日韓社會高齡化與獨居人口增加，獨自用餐的情況日益普遍。