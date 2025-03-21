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北韓少女偷看韓劇「下放勞改營」！　公開審判痛哭畫面瘋傳

▲▼北韓少女偷看韓劇「下放勞改營」！　公開審判痛哭畫面瘋傳 。（圖／勞動新聞）

▲北韓當局不但將少女下放勞改營，甚至還將其公開審判的畫面公開製作成宣傳影片 。（圖／勞動新聞）

記者王佩翊／編譯

北韓長期被視為全球人權最惡劣的國家之一，而新冠疫情爆發後，當局的鎮壓進一步加劇，甚至對未成年罪犯處以極刑。就曾經有一名10多歲少女只是因為觀看韓劇，就遭公開審判並永久下放勞改營。然而北韓勞改營不但糧食不足、衛生條件差，同時也是虐待與性犯罪的溫床，對少女而言，形同「延遲處決」。

根據《每日北韓》報導，國際人權組織「人權觀察」（HRW）與南韓NGO「轉型正義工作小組」（TJWG）5日公開調查報告，揭露了2020年至2023年間脫北者的證詞，受訪者包括3名男性與5名女性，其中5人為商人、2人為漁民及1名工廠工人。

一名曾在北韓從事漁業的脫北漁民表示，北韓政府2020年底下令全面禁止漁業。當時平壤政府聲稱，新冠病毒可能透過進口貨物、野生動物、鳥類、雪、黃沙傳播，因此封鎖陸海空國境，邊境守衛甚至獲准「當場射殺」非法越境者。

平壤政府當時禁止民眾靠近海岸，就連海浪沖上岸的物品都不准撿，理由是可能感染新冠病毒，「當局視靠近海邊的人為敵人」。脫北者還提到，政府聲稱為了防止動物入境帶來病毒，已在邊境鐵絲網通電，由於北韓經常停電，他原以為只是想要嚇阻人民，但後來發現確實會電擊。

一旦違反命令出海捕魚，下場極為慘重。該名脫北者回憶道，有一名鄰居因違規出海遭逮捕，被送往勞改營。

報告指出，疫情期間，北韓透過公開處決加強恐怖統治，使人權狀況進一步惡化。以往較輕的罪行，如非法越境、未經許可的國內移動、觀看外國媒體等，現在都被列為重罪。北韓2020年通過的《反動思想文化排擊法》則是針對韓流文化的傳播，就曾有人因觀看K-POP或韓劇遭到槍決。

一名10多歲少女因為偷看韓劇被捕，因此遭到公開審判，最終被判無期徒刑，終生下放勞改營。北韓政府甚至還將少女在公開審判中痛哭的畫面製作成宣傳影片，大肆宣揚，以達到殺雞儆猴的目的。然而勞改營環境惡劣，不但糧食短缺，衛生條件差，甚至充滿虐待與性暴力，而正值花樣年華的少女要在此生存，簡直就是「延遲處決」。

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