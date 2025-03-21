八年級回憶殺！《真珠美人魚》原唱現身　音樂逼哭大學生：圓夢了

▲真珠美人魚。（圖／翻攝自東京電視台官網）



記者施怡妏／綜合報導

說起八年級生的共同回憶，肯定少不了真珠美人魚， 經典主題曲「七彩的微風」更是讓所有人琅琅上口。文化大學學生會日前舉辦「2025 青春童遊祭」，找來《真珠美人魚》歌曲原唱梁世韻Melody老師，帶來一連串經典歌曲，現場大合唱掀起學生回憶殺。影片曝光，網友羨煞喊「老阿姨本人也想參加」。

有網友在Threads發文，沒想到活動居然請到真珠美人魚原唱，聽到經典歌曲《七彩的微風》超感動，「畢業前居然能看到真珠美人魚原唱，我好愛這次文化大學的學生會！居然請來了！畢業前能看到這次演出真的值了」。

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另外也有學生發文，「19歲的今天竟然有種圓夢的感覺」，小時候最愛看的卡通就是真珠美人魚，「愛到甚至家裡有DVD的程度，竟然能聽到現場，跟著唱七彩的微風真的差點哭出來」，當天聽到很多經典歌曲，感動直呼「真的好幸福」。

貼文曝光，網友陷入回憶殺，「中文版CD真的改得很好，當年4張全收」、「現在的大學生也知道嗎」、「30+的阿姨也能去參加嗎，小時候還沒出CD時，可都是拿著錄音機蹲在電視前啊啊啊」、「瘋掉！我的童年！我的手寫歌詞筆記本還在！我的歌單一首都沒漏掉！他們辦的展我每場都有去」、「全部都是愛聽的，真的有點聽到哭了」、「八年級的回憶殺，好想現場聽」、「好扯，聲音一出，童年的回憶整個都起來了」。

本文獲得網友授權轉載。