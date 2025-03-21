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台塑爆炸1人「碎無全屍」兒撥電話...只有雜訊　悲：才要出遊

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

台塑仁武廠14日下午發生管路蒸氣外洩，導致現場一名陳姓外包商人員死亡，一名台塑員工輕傷的重大職災，不過，事發後隔6天訊息才被爆出，有員工不滿痛批「消息封鎖很嚴密」。死者兒子當時也在大門口擔任警衛，聽見爆炸聲後，趕緊打電話給爸爸確認安危，沒想到卻只剩雜訊，一家四口原訂2天後自駕遊台東，如今天倫夢碎，讓人鼻酸。

▲▼台塑仁武廠。（圖／翻攝自Google Maps）

▲台塑仁武廠爆炸釀一死。（圖／翻攝自Google Maps）

這起不幸事故發生在14日下午，當時台塑仁武廠正在進行設備管線檢修作業時，因未確認減壓閥正常運作，導致管線破裂蒸氣外洩，導致陳姓外包商當場被炸得體無完膚，另名台塑員工則燙傷送醫。

據悉，陳姓外包商是擁有40年經驗的老手，14日下午接獲管線外洩需要報修，隨即趕赴現場，但在進行最後確認時，發現另一處洩氣點，沒想到才要出手就突然爆炸，他當場被炸碎體無完膚，右腿也不見了。

▲▼ 台塑仁武廠爆炸！員工「碎無全屍」死訊藏6天。（圖／民眾提供）

▲台塑仁武廠爆炸！員工「碎無全屍」死訊藏6天。（圖／民眾提供）

死者兒子悲曝，當時他在門口擔任警衛聽見爆炸聲，第一時間打給爸爸要確認安危，沒想到電話那頭只剩雜訊，究竟為何突然爆炸，真相至今仍是謎，「爸爸走得真的很冤枉」。

高雄市勞動局獲報後，派員前往稽查，已勒令現場停工，雇主違反職安法第6條第1項規定，最高可處新台幣30萬元罰鍰，並移請地檢署追究雇主刑責。勞檢處後續也指派專人協助罹災家屬辦理慰助及傷者醫療事宜，並確保其職災補償權益。

台塑對此表示，高雄仁武公用廠JP-1鍋爐蒸汽轉換閥系統管線檢修作業，因後止閥未開啟，導致管線爆裂，已於3／20接獲高雄市檢處來函，要求公用廠JP-1鍋爐蒸汽轉換閥系統相關作業局部停工。

台塑指出，高雄市檢查處要求包括2條12K及1條18K蒸汽管線局部停工，因有備用管路，不影響廠區電力及蒸汽正常供應，也不影響生產；擬於停工原因消滅後，提出復工申請。

勞工局表示，目前該廠還在停工中，尚未提出復工計畫，事業單位後續若提出復工計畫後，經過勞檢處審查，評估確定安全後才會同意復工。

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