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男小巷叫囂被砍「沿路滴血慘死」　母見新衣驚喊：這我兒子啊

記者鄧木卿／台中報導

台中市龍井區45歲陳姓男子昨（20）晚8點多在家喝酒後，到幾百公尺外的一處民宅，向人在屋內的48歲周姓男子叫囂，周男勸離多次失敗，拿出長達30公分的開山刀作勢嚇退，不料趕人變砍人，陳男受傷倒地。陳母從外面要走回家時，原本看到有人倒地，沿路都是血，還好意要趕緊叫救護車，靠近一看，發現男子所穿衣服非常眼熟，驚呼「這我兒子啊」，當場淚崩。

▲▼龍井一名男子胸口被刺1刀致死，竟是被母親發現報警。（圖／民眾提供）

▲龍井一名男子胸口被刺1刀致死，竟是被母親發現報警。（圖／民眾提供）

陳母表示，她昨晚去朋友家聊完天，走路回家，看到地上沿路怎麼有這麼多血，有個人躺在地上，她還跟朋友說，要趕快叫救護車，等再靠近一看，發現男子所穿的新衣服很眼熟，驚喊「這我兒子啊」，她馬上把兒子翻過身，眼睛已經吊吊的，立即叫救護車，不知道能不能救回來？

陳母難過的說，兒子在吃晚飯時有喝酒，但沒有喝醉，為何會去別人家，又為何會被刺死，完全不知情。

▲▼龍井一名男子胸口被刺1刀致死，竟是被母親發現報警。（圖／民眾提供）

陳姓屋主表示，死者以前曾懷疑周嫌和他女友有一腿，2人積怨已久，死者昨晚喝完酒後，跑來他家外面叫囂，周嫌屢勸不聽，打算拿開山刀嚇退，不料一時衝動，變成殺人。

周嫌行凶後返回屋內，死者胸口被砍一刀後，轉身離去，走不到10公尺即倒臥巷口，送台中榮總搶救仍告不治，警方循線3小時後逮捕周嫌，依殺人罪嫌送辦。

▲▼龍井一名男子胸口被刺1刀致死，竟是被母親發現報警。（圖／民眾提供）

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