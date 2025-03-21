快訊／國軍加薪方案出爐「最高加1.2萬」　4月1日起立即生效

▲志願役加給及戰鬥部隊加給調增方案。（圖／國防部提供）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德上任後，即指示國防部研議調高軍人待遇。國防部今（21日）公布薪資待遇調整，包含志願役加給，少校階以下軍士官兵增加5,000元；中、上校階軍官增加4,000元；將官增加3,000元。戰鬥加給部分第一類型戰鬥部隊加給，增加7,000元；第二類型戰鬥部隊加給，增加4,000元。兩項調增方案，自今年4月1日起立即生效。

國防部說明，提升官兵待遇福利，一直都是政府努力推動事項。近年敵情威脅日益增加，官兵擔負的戰備任務更加繁重；且受到企業爭才及少子化等影響，社會青年從軍服役意願下降，對於部隊戰力造成衝擊。國防部依總統指示，研議提升國軍志願役官兵的薪資待遇，並以照顧基層官兵為優先，希望在落實戰訓工作的同時，也能照顧官兵及眷屬。

國防部指出，「國軍待遇調整方案」經過人事、主計及資源規劃等相關單位，歷經長時間研商、精算評估與縝密規劃，衡量各項勤務加給間的衡平性後，擬具調增方案陳報行政院並奉核定。

國防部強調，為了穩固國防戰力，維護臺海安全，並鼓勵志願役軍人長留久用；同時吸引社會青年投身軍旅，報效國家，調高待遇不僅是解決人力下降的短期手段，更是長期的人才投資，可為國軍帶來人才穩定、效率提升的多重效益。

依總統「提升官兵福利待遇」指導，經過縝密規劃，「志願役加給」薪資待遇調整，少校階以下軍士官兵為國軍部隊的作戰主力，志願役加給增加5,000元；中、上校階軍官，屬專業領導職務，同步增加4,000元；將官增加3,000元。

「戰鬥部隊加給」薪資待遇調整，第一類型戰鬥部隊加給，增加7,000元；第二類型戰鬥部隊加給，增加4,000元。