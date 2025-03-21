馬斯克傳將獲悉「美國對中戰爭」潛在計畫　川普駁斥：荒謬！

▲馬斯克不僅是川普的最大金主，也是總統的親密盟友。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》20日報導，美國總統川普親密盟友、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）明日將聽取國防部簡報，了解美軍如何因應與中國之間的潛在戰爭計畫。不過，川普已經發文否認這個說法，甚至直批報導內容很荒謬。

《紐約時報》引述2名美國官員說法指出，這份簡報篇幅約有2、30張投影片，內容包括解釋美國在與中國的衝突之中如何作戰。《路透社》則分析，如果馬斯克真的接觸這項嚴格保密的軍事計畫，代表他身為川普幕僚與顧問的角色顯著擴增。

不過，馬斯克身為特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）老闆，不論對美國或中國國防部都存在商業利益，也因此引發了利益衝突的質疑。

對此，川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文回應，「多麼荒謬呀？中國甚至不會被提及或討論……總而言之，這篇報導完全不是真的！」國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也在X發文表示，這次會議主題是關於「創新、效率及更聰明的生產」。

在川普同意之下，馬斯克帶領政府效率部（DOGE）大幅削減聯邦政府規模及開支，此前白宮曾經表示，如果他的商業往來與此角色出現利益衝突，他將會進行迴避。