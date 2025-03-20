賴清德：美國要鞏固高科技領導地位　台灣就是不可或缺夥伴

▲總統賴清德出席「台灣美國商會2025年謝年飯」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德20日晚間出席「台灣美國商會2025年謝年飯」時表示，美國要推動本土製造業再工業化、以及鞏固高科技領導地位，成為世界AI中心，「台灣就是美國不可或缺的夥伴」。他說，美國在晶片設計領域具有領先地位，台灣則在半導體製造領域，扮演供應鏈當中不可或缺的關鍵角色。

賴清德致詞時表示，長期以來，美國商會擔任台美橋樑，不僅為台灣向美國各界發聲，也不吝對台灣的產業發展提供建言，我要向各位美商朋友，致上深深的感謝。

賴清德指出，美國商會在今年1月發布的「2025商業景氣調查」（Business Climate Survey），充分展現了外商對台灣市場的信心。他說，很高興看到，八成以上的受訪美商去年在台灣的營運穩定獲益，並且樂觀看待未來一年的發展，也有九成的企業，將維持或擴大在台灣的投資規模。

賴清德表示，在座美商朋友在台灣的正面發展，以及對未來展望，所抱持的信心，都是台灣良好投資環境的證明。他說，現在美國是台灣主要投資來源國，去年美國來台投資金額，占整體外來投資金額11.5%。

賴清德指出，前年美商英特格高雄新廠、美光台中四廠陸續啟用。Google在台灣設立的、海外最大研發中心，則在去年啟用，超微和美國雲端運算大廠，也持續布局台灣。

賴清德說，這幾年來，美國也已經成為台灣最大的投資對象。去年，台灣對美國的直接及間接投資，占整體對外投資比重四成以上。四年前，台積電到亞利桑納州投資，創下當時規模最大的外國在美直接綠地投資案，這個月，台積電宣布對美國擴大投資，再次刷新紀錄，代表著台美互惠共榮的持續發展。

此外，賴清德也表示，不只有台積電，環球晶也在德州設立全美最大的12吋矽晶圓廠，後續會有更多產業跟進，展現台灣產業自信跨過太平洋、「東拓」美洲大陸的全球布局。

賴清德表示，美國要推動本土製造業再工業化、以及鞏固高科技領導地位，成為世界AI中心，台灣就是美國不可或缺的夥伴。美國在晶片設計領域具有領先地位，台灣則在半導體製造領域，扮演供應鏈當中不可或缺的關鍵角色。

賴清德強調，為因應地緣政治變化，以及迎接智慧化時代來臨，台灣會堅定推動「五大信賴產業」：半導體、人工智慧、軍工、次世代通訊、安控，帶動下一階段的經濟發展，投資台灣正是時候！

賴清德說，政府會持續整合國內相關部會、接軌國際標準，創造更友善的投資環境。他也相信，台美企業可以運用各自在高科技領域的優勢，相互投資，為雙方產業創新及發展，挹注強勁的動能。

賴清德指出，同時希望能夠持續深化台美貿易關係。去年，台灣是美國第七大貿易夥伴，排名比前年上升一個名次，雙邊貿易總額成長24.2%。

賴清德說，現在台灣準備擴大對美國的採購，無論是工業產品、農產品或天然氣。今天很高興阿拉斯加鄧利維州長專程來到台灣，阿拉斯加的天然氣品質很好，運輸到台灣的距離也近，因此很有興趣採購阿拉斯加的天然氣，這不但符合我們的需求考量，也符合我們的能源安全。

賴清德表示，未來希望美國商會，能夠持續支持儘速解決台美雙重課稅問題，消除雙邊投資經貿活動的租稅障礙，進一步提升台美互惠互利的經貿夥伴關係。

在區域安全上，賴清德表示，維護區域及全球安全穩定，是台美經濟繁榮不可或缺的要素，感謝 川普總統上任後，跟日本石破茂首相，發表聯合聲明，展現對台海和平穩定的堅定支持。

賴清德表示，面對威權主義的擴張，台灣將持續守護民主自由的價值，在區域及全球安全中，扮演負責任的角色。他說，目前台灣的國防預算約占GDP 2.5%，政府將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP 3%以上的目標，持續推動國防改革，強化台灣自我防衛力量，也會和美國等民主國家加強合作，共同守護區域的穩定及繁榮。

賴清德說，歡迎台美在國防產業上的持續合作，他相信，只要齊心協力，就可以為彼此的國防產業、以及打造「非紅供應鏈」，帶來更多成就，也能促進和平與繁榮。