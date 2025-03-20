快訊／安控大廠「中國進監視器零件」改標MIT　董座100萬交保

記者黃宥寧／台北報導

安控大廠昇銳電子（股票代號3128）涉嫌自中國大陸進口監視器主機及零件，組裝後貼上「MADE IN TAIWAN」或「台灣製造」標籤對外販售，涉違反《刑法》商品虛偽標記罪及詐欺取財罪。士林地檢署昨（19）日指揮法務部調查局資安工作站展開搜索，查扣相關證物，江姓董事長複訊後100萬交保。

▲上市櫃公司昇鋭公司涉進口中國零件偽標「台灣製造」江姓董事長100萬元交保。（圖／記者黃宥寧翻攝）

昇銳成立超過30年，專注於智慧監控與車載影像系統，擁有台灣超過50%市占率，並服務上千家國內外客戶。然而，檢調發現，該公司自2020年至2024年間進口中國大陸零件，重新組裝後標示為「台灣製造」，疑似藉此提升產品價值，誤導消費者，以不當方式牟利。

士林地檢署認定，該行為涉及《刑法》第255條第1項商品虛偽標記罪及第339條第1項詐欺取財罪，因此針對公司高層展開調查。經訊問後，江姓董事長100萬交保，另名江姓負責人30萬交保，並限制出境出海。

昇鋭於昨天緊急發布公告，表示公司所有作業皆依法進行，並將全力配合檢調調查，強調調查程序不影響公司財務與業務運作。

檢方強調，將持續追查類似不法行為，以確保市場公平競爭與消費者權益，並重申「勿枉勿縱」原則，依法追究責任，防止類似案件再度發生。