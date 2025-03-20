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3月去好市多買什麼？　19年老員工激推「9必入商品」：超受歡迎

▲▼美國好市多costco。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國好市多一名19年員工推薦9款3月值得入手的商品。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國零售巨頭好市多（Costco）本月上架多款新商品，從美味小吃到家居用品應有盡有。一名在好市多工作了19年的老員工最近推薦了9款3月值得入手的商品，強烈推薦人們可以一試。

1. 提拉米蘇起司蛋糕（Tiramisu Cheesecake）

這款季節性甜點將經典的提拉米蘇與起司蛋糕結合，外皮以全麥餅乾和可可粉製成，表面則撒上馬斯卡彭起司（mascarpone），口感細膩濃郁。該產品目前在好市多的售價為24美元（約新台幣792元）。

2. 飲水機（Brio Bottom-Loading Watercooler）

3月以後天氣開始逐漸變暖，這款飲水機成為家庭必備好物。它可提供熱水、冷水和室溫水，並可容納最多19公升的大容量水桶。這款飲水機採用時尚的數位控制界面，零售價為200美元（約新台幣6602元）。

3. 迷你水果棒（That’s It Mini Fruit Bars）

這是一款適合成人與兒童的點心，它不含添加糖，健康又美味。每袋包含草莓、芒果與藍莓3種口味，共24支水果棒，售價14美元（約新台幣462元）。營養專家指出，這款水果棒由100%水果製成，是每日攝取足夠水果的便利選擇。

4. 竹製托盤（Sabatier Build-a-Board Bamboo Serving Tray）

這是一款專為方便攜帶零食而設計的托盤，它擁有6個隔層，並配有可鎖的透明蓋子，適合用來擺放熟食拼盤或各式點心。該商品售價為20美元（約新台幣660元）。

5. 保冷袋（Igloo Cooler Bags）

這款保冷袋時尚耐用，有黑色和棕色2種選擇，可容納2瓶葡萄酒，且內部隔板可以拆卸，方便攜帶不同飲品。此商品售價20美元（約新台幣660元），是近期的熱銷商品之一。

6. 瓶裝水（Essentia Water）

這款鹼性水以純淨與健康著稱，每瓶的pH值達9.5或更高，適合日常補水。好市多目前販售的組合是24瓶裝，促銷期間的售價為14美元（約新台幣462元），之後將恢復原價18美元（約新台幣594元）。

7. Tetris Tumble XL積木遊戲（Tetris Tumble XL）

這款遊戲適合全家同樂，可在室內或戶外遊玩，挑戰玩家在傾斜底座上堆疊超大積木。此商品零售價為100美元（約新台幣3301元），適合作為家庭娛樂選擇。

8. 多種口味水果條（Froot Thief Variety Pack）

這款純素水果條有草莓與綜合莓果2種口味，不含麩質、乳製品與人工添加物，適合不同飲食需求的消費者。每組售價10美元（約新台幣330元），設計活潑可愛，深受兒童喜愛。

9. 雙面毛毯（Casual Living Reversible Throw Blankets）

這款柔軟舒適的毛毯正反面擁有不同花卉圖案，讓消費者享受雙重設計感受，是春季熱銷商品之一。每條售價11美元（約新台幣363元），兼具實用性與美觀。

以上推薦商品已在Costco各大門市上架，實際價格與供應情況可能因地點而有所不同。

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