台南驚傳虐狗動保處找上門飼主稱狗不見了　市府：絕對查辦到底

▲台南市歸仁區於19日晚間發生小貨車吊掛犬隻疑似虐狗案件，台南市動保處會同警方前往調查，飼主推稱狗不見了，動保處表示絕對查辦到底。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市歸仁區於19日晚間發生小貨車吊掛犬隻疑似虐狗案件，台南市動保處於晚間接獲通報後，已立即聯繫警方調閱車主資訊並偕同警方前往調查，飼主推稱狗不見了，動保處表示絕對查辦到底。

動保處指出，飼主為一名老先生，他表示於3月16日開車帶狗兜風時，犬隻不慎掉落，經機車騎士提醒才發現，雖有將犬隻安置回車上，且當時犬隻狀況無大礙，但後續帶至田裡安置時，犬隻不慎掙脫鍊繩逃脫，現已不知去向。

動保處說明，本案因飼主堅稱狗已逃脫，尚無法查明犬隻健康狀態，已請警方協助調閱相關監視器畫面，後續將再請飼主到案說明並釐清案情。鑑於本案飼主疑涉傷害動物情節重大，且未能交代犬隻流向，台南市動保處及警察局絕對鍥而不捨、追查到底，積極找尋該犬隻並依法查辦。

動保處呼籲，飼主攜帶寵物外出，應做好妥適防護措施，避免將寵物暴露在可能遭受傷害的高風險環境下，影響交通安全及造成動物傷害。依據動保法第5條第2項第4款規定：飼主對於其管領之動物，應避免其遭受騷擾、虐待或傷害。違者最高可依同法第25條規定處二年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金，飼主應負起犬隻監督控管之責並維護動物福利，不可不察。