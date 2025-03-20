　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南驚傳虐狗動保處找上門飼主稱狗不見了　市府：絕對查辦到底

▲台南市歸仁區於19日晚間發生小貨車吊掛犬隻疑似虐狗案件，台南市動保處會同警方前往調查，飼主推稱狗不見了，動保處表示絕對查辦到底。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市歸仁區於19日晚間發生小貨車吊掛犬隻疑似虐狗案件，台南市動保處會同警方前往調查，飼主推稱狗不見了，動保處表示絕對查辦到底。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市歸仁區於19日晚間發生小貨車吊掛犬隻疑似虐狗案件，台南市動保處於晚間接獲通報後，已立即聯繫警方調閱車主資訊並偕同警方前往調查，飼主推稱狗不見了，動保處表示絕對查辦到底。

動保處指出，飼主為一名老先生，他表示於3月16日開車帶狗兜風時，犬隻不慎掉落，經機車騎士提醒才發現，雖有將犬隻安置回車上，且當時犬隻狀況無大礙，但後續帶至田裡安置時，犬隻不慎掙脫鍊繩逃脫，現已不知去向。

▲台南市歸仁區於19日晚間發生小貨車吊掛犬隻疑似虐狗案件，台南市動保處會同警方前往調查，飼主推稱狗不見了，動保處表示絕對查辦到底。（圖／記者林東良翻攝，下同）

動保處說明，本案因飼主堅稱狗已逃脫，尚無法查明犬隻健康狀態，已請警方協助調閱相關監視器畫面，後續將再請飼主到案說明並釐清案情。鑑於本案飼主疑涉傷害動物情節重大，且未能交代犬隻流向，台南市動保處及警察局絕對鍥而不捨、追查到底，積極找尋該犬隻並依法查辦。

▲台南市歸仁區於19日晚間發生小貨車吊掛犬隻疑似虐狗案件，台南市動保處會同警方前往調查，飼主推稱狗不見了，動保處表示絕對查辦到底。（圖／記者林東良翻攝，下同）

動保處呼籲，飼主攜帶寵物外出，應做好妥適防護措施，避免將寵物暴露在可能遭受傷害的高風險環境下，影響交通安全及造成動物傷害。依據動保法第5條第2項第4款規定：飼主對於其管領之動物，應避免其遭受騷擾、虐待或傷害。違者最高可依同法第25條規定處二年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金，飼主應負起犬隻監督控管之責並維護動物福利，不可不察。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
588 3 4485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／家寧媽媽提告了！Andy涉2罪　限期內須到警局
快訊／Andy真的被告！　警局通知書來了
機場文件沒準備好　女主人把「小白狗丟馬桶淹死」自己登機
美31歲女老師性侵「逼10男學生群交」！最小僅13歲
天后級主持「狂譙工作人員5字經」！她模仿超像…全場猜中
3歲童溺斃被按肚子CPR　消防局稱「角度問題」基層炸鍋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

為治療孫子皮膚病誤信「印尼神醫」　台中婦險遭詐

桃園男浴室滑倒「爬不起來」險失溫　暖警及時助脫困

走完全程5公里抽iPhone16　3／22花蓮太平洋公園登場

縱谷列車山嵐號曝光！世界冠軍私廚操刀山海宴　沈浸式五感體驗

台南驚傳虐狗動保處找上門飼主稱狗不見了　市府：絕對查辦到底

國道1號北向294.5公里台南新營段　鐵製品散落於車道造成車損

台南鄭男罵教育局科長、股長骯髒人、恐龍！　台南地院罰5千

國道1號北向304.5公里台南麻豆路段　小客車輾壓鐵條受損

受理92案僅通過1件　推動露營場合法化！花蓮核發首張登記證

墾丁春天音樂季3／4登場　恆春警反毒也打詐…藝人「黑面」助陣

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

小客車左轉 #不禮讓 猛撞行人！ 網怒：瞎子也能開車？

「金髮Yuki」協助 #CPR ！ 3歲溺斃童父親控 #假義消 亂壓

#羅威納 沒繫繩路上3連咬！無辜男和愛狗縫數10針

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

#運將 控接友人「被栽贓攬客」還逼下車！航警局：依法取締

為治療孫子皮膚病誤信「印尼神醫」　台中婦險遭詐

桃園男浴室滑倒「爬不起來」險失溫　暖警及時助脫困

走完全程5公里抽iPhone16　3／22花蓮太平洋公園登場

縱谷列車山嵐號曝光！世界冠軍私廚操刀山海宴　沈浸式五感體驗

台南驚傳虐狗動保處找上門飼主稱狗不見了　市府：絕對查辦到底

國道1號北向294.5公里台南新營段　鐵製品散落於車道造成車損

台南鄭男罵教育局科長、股長骯髒人、恐龍！　台南地院罰5千

國道1號北向304.5公里台南麻豆路段　小客車輾壓鐵條受損

受理92案僅通過1件　推動露營場合法化！花蓮核發首張登記證

墾丁春天音樂季3／4登場　恆春警反毒也打詐…藝人「黑面」助陣

陸2月青年失業率升至16.9%　創下4個月新高

亮相「勁蜂一型」巡飛彈無人機！　中科院：滯空15分鐘導控距離8公里

嫌救護車吵丟汽油彈！室友上廁所太久剪刀猛刺　莽男下場曝

大谷首轟被小學生撿到　10歲球迷接到練習球：有一天我要超越他

《苦盡》影后親媽是出道5年新人演員　竟是「《淚之女王》金秀賢太岳母」

「難哄蛋糕」全台賣爆！　店家日做千個手麻了…導演曝拍攝小祕密

快訊／家寧媽媽「個資法、妨害名譽」提告了！　Andy月底前須到案

虐死5貓！27歲男聽求刑9年嚇傻求饒　呂秋遠見1關鍵讚： 感謝法官

總統明將公布財劃法、總預算　行政院：持續研議合法合憲救濟

三菱「全新油電小休旅」油耗24.4km／L！泰國開賣折合新台幣88萬

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

地方熱門新聞

涮樂和牛羅東店疑爆食物中毒　15客上吐下瀉

檢舉交通違規4熱點+前5項出爐 3項違規不記點

南投縣長許淑華：明年可還清30億躍無負債縣市

「佳里佛天宮吉安堂八家將」喜迎文資授證

大客車駕駛受訓即就業　桃園司機荒獲改善

「挺猿彩繪列車」3/24首航　桃捷邀球迷搭乘

嘉中普通班繁星錄取台大、政大等知名大學

獅子會300 B3區捐433萬　助楠西受強震居民

男子浴室滑倒險失溫 暖警及時救援

台南驚傳虐狗動保處找上門飼主稱狗不見了市府絕對查辦到底

台南鄭男罵教育局科長、股長骯髒人、恐龍！台南地院罰5千

不動產詐騙手法翻新　桃園跨局處合作防詐

國道1號北向294.5公里台南新營段鐵製品散落車道造成車損

國道1號北向304.5公里台南麻豆路段小客車輾壓鐵條受損

更多熱門

相關新聞

國道1號北向294.5公里台南新營段鐵製品散落車道造成車損

國道1號北向294.5公里台南新營段鐵製品散落車道造成車損

國道1號北向294.5公里台南新營路段，3月16日深夜11時5分許，發現有鐵製品散落於車道，國道警察第四大隊查出係1部營業半聯結車載運之鐵製物品散落，現場造成另1部營業半聯結車右前保桿受損，無人員傷亡，已依規定處理並對肇事駕駛製單舉發。

台南鄭男罵教育局科長、股長骯髒人、恐龍！台南地院罰5千

台南鄭男罵教育局科長、股長骯髒人、恐龍！台南地院罰5千

國道1號北向304.5公里台南麻豆路段小客車輾壓鐵條受損

國道1號北向304.5公里台南麻豆路段小客車輾壓鐵條受損

沒填好文件 女「機場廁所淹死狗」自己登機

沒填好文件 女「機場廁所淹死狗」自己登機

台南某國小教師疑似偷拍學生遭羈押教育局停職調查

台南某國小教師疑似偷拍學生遭羈押教育局停職調查

關鍵字：

台南虐狗動保處飼主查辦

讀者迴響

熱門新聞

把握好天氣！　「鋒面掃全台」時間曝

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

金賽綸老公身分起底「2個月前就露臉」

中獎都是「彭家軍」！幕後黑手竟是駭客

性侵後還騙要結婚害女方輕生　二審輕判2年

YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」

全文／金賽綸認結婚「私密錄音檔」流出

正妹YTR下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」

冷到沒完沒了！　還有強冷氣團

八炯不滿移民署處分親共陸配太慢　揚言上街遊行

前輔導長內內「被丟2塊要求露胸」！

30％男性早洩！泌尿醫曝「3大壞習慣」害的

Andy限動報喜！4天訂閱破200萬「YT金牌在路上了」

奇萊「大雪山難」1死16人受困　山友1關鍵不挺

買手機送同學！13歲男花光全家20萬積蓄

更多

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面