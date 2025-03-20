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黃國昌借不到新北場地酸綠營關係好　綠：新北現在民進黨執政？

▲▼民眾黨黨政聯繫會議 會後記者會 黃國昌 周榆修 李頂立 吳怡萱。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨要舉辦「人民要當家」宣講，首場選在新北板橋，但因無法借用公共場地，改申請馬路舉行。黨主席黃國昌就感嘆「新北市府不借就是不借」，更暗酸民進黨關係好、有權力。新北市府則回應，場地申請均依法行政，行政園區內禁止舉辦政治活動。民進黨今（20日）表示，民眾黨活動不好好辦，場地都沒先詢問好就先說要辦，自己不會辦活動又關民進黨什麼事，新北市難道是民進黨執政？

黃國昌近日受訪表示，民眾黨但多次申請場地辦活動遭拒絕，民眾黨市議員陳世軒代為申請也同樣無法通過。黃國昌嘆，新北市政府就是不願提供場地，因此只能改申請馬路辦活動，並酸民進黨「關係好、有權力，早就都借好了」。

對於黃國昌指控，新北市府回應，根據「新北市政府行政園區場地使用管理要點」，場地不得用於問政說明會、政見發表會等政治活動，依法不予核准。民眾黨隔日召開記者會，對於媒體詢問民眾黨想借板橋站前廣場被拒，黃國昌連番怒轟記者：「假訊息太猖獗了！誰說我要借站前廣場？從頭到尾沒這回事啊！」

對於場地之爭，民進黨發言人吳崢回應，民眾黨主席黃國昌跟黨團昨天有開記者會，無可避免又點名民進黨，黃國昌前兩天上節目時牽拖到民進黨，黃國昌當時說要辦宣講活動、急急忙忙要借場地，並請陳世軒議員去新北問場地，陳世軒說都借不到，黃國昌說怎麼樣都借不到、摸摸鼻子就算了。

而黃國昌話鋒一轉，不像民進黨有權力、關係好都借的到，民眾黨做事都照規矩就借不到。吳崢指出，相信很多朋友看到這個片段，腦中都有問號「蛤？」民眾黨活動不好好辦，場地都沒先詢問好就先說要辦，自己不會辦活動又關民進黨什麼事，新北市難道是民進黨執政？

吳崢直言，黃國昌何不質疑新北市府，為何國民黨也借的到場地，民眾黨借不到？是民眾黨辦活動能力太差，還是國民黨跟市府關係好？不管哪個原因都跟民進黨沒有關係，亂牽拖幹嘛呢？黃國昌記者會上繼續加碼說是民進黨造謠。

吳崢感嘆，對於民眾黨這樣亂抹一通，雖然是雞毛蒜皮小事，但為何什麼事開口閉口都要牽扯民進黨？活動不會辦還要拖民進黨負責，這是什麼巨嬰心態？如果辦活動借的到場地就叫權力關係好，同樣標準，國民黨立委徐巧芯擔心罷團辦活動，一口氣把松山信義所有公開活動中心不分六日包下來，一路借到六月。

對於徐巧芯包場到六月，吳崢也提出，請這麼愛評論他黨事務的黃國昌評論一下，這是不是有權力關係真好？國民黨立委徐巧芯在國民黨執政的台北市把活動中心全部借走，黃國昌是否能評論一下這是有權力關係真好？如果這都不願意評論，也只是凸顯黃國昌有多麼雙標，全國人民都看得清楚。

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