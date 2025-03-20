柯文哲遭裁罰374萬！　吳靜怡盤點4大違規行為：監察院僅揭開一角

▲前民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲去年爆出政治獻金爭議，包含木可公關、時樂尼奧、KP演唱會等多筆帳目出現假帳、虛報問題。監察院19日查核完畢，總計逾2萬筆收支違法，裁處罰鍰374萬元、沒入5579萬3,888元。對此，政治評論員吳靜怡今（20日）列出柯文哲4大類違規行為，她表示，「木可煉金術」被判定從演唱會、競選小物到授權金都在撈，募款變現的政治絕技，如今僅被監察院揭開一角，民眾黨要救柯文哲不難，發票好好誠實申報而已，叫橘子趕快回台而已。

吳靜怡表示，台灣民眾黨和柯文哲是不是在去年八月，場場記者會就天天說謊？選舉時，跟年輕人要便當錢，最後木可公關最有錢。

吳靜怡直言，競選總部不只兩張假發票的問題而已，更有86筆虛報及浮報支出2千4百多萬，競總故意透過巧立名目授權費給木可公關1500萬元，另外，小物販售竟然有17,559筆沒申報，直接將3千多萬放入木可口袋，根本就是惡意掏空，更不用說演唱會五百多萬的門票。

吳靜怡表示，柯文哲違反政治獻金法監察院裁罰374萬元並沒入5,579萬3,888元，監察院認定柯文哲的違規行為可分為以下4大類，並逐一列出具體事實。

吳靜怡指出，第一，故意為不實之收支，申報罰鍰180萬元、沒入金額4067萬8453元。項目如下：「未申報募款演唱會售票收入」共4,846筆，金額5,310,400元、「未申報競選小物販售收入」共17,559筆，金額35,368,053元、「虛列個人捐贈收入」共1筆，金額20,000元、「虛列及浮報支出」共86筆，金額24,610,719元。

吳靜怡再指，第二，故意違反政治獻金法定項目之支出，罰鍰180萬元、沒入金額1500萬元。支付不符法定項目的費用：(1)112.11.30 / 3,000,000元、(2)112.12.20 / 3,000,000元、(3)113.01.05 / 4,500,000元、(4)113.01.10 / 4,500,000元，支付木可公關行銷有限公司4筆費用，總額1500萬元。

吳靜怡提到，第三，未盡查證義務未依限返還或繳庫，罰鍰8萬元，沒入金額11萬5435元。「收受未成年子女名義的違法捐贈」2筆，金額20,000元、「收受單筆逾1萬元的匿名捐贈」4筆，逾限額部分合計71,111元、「收受同一捐贈者年度捐贈總額逾10萬元限額」3筆，逾限額部分合計24,324元。

吳靜怡說，第四，收受政治獻金逾期存入專戶，罰鍰6萬元。「逾期存入專戶的政治獻金」164筆，金額174,000元，超過法定的15日存入期限。

接著，吳靜怡批評，麻煩黃國昌，好好看好柯文哲養的比特犬，放出來只會亂咬，把國都咬破了，證據充足，憑什麼說監察院是垃圾？

吳靜怡分析，柯文哲的募款模式，從榨乾支持者的愛心，到透過木可公司進行資金操作，如今僅被監察院揭開一角，這次監察院查核範圍是柯文哲參選總統期間，至於柯文哲於111 年底在法定可收受政治獻金期間前收受林姓等3人之政治獻金、柯文哲代收多筆他人捐贈台灣民眾黨之政治獻金、木可公司代收政黨YT頻道抖內等涉有違反政治獻金法之爭議，均行另案辦理。

吳靜怡質疑，這次案件是否只是表面問題？檢調應該要進一步查核台灣民眾黨的財務運作？是不是有更多「折扣碼」共犯協同合作。

最後，吳靜怡強調，柯文哲今天下午出庭，民眾黨又開始動員支持者，企圖又要演出司法迫害的戲碼，要救柯文哲不難，叫橘子趕快回台而已，要救柯文哲不難，發票好好誠實申報而已，因為柯文哲貪錢，一切都來不及，競選活動不是斂財，競選活動不是讓你家賺入豪宅！

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼政治評論員吳靜怡GRACE。（圖／《豈有此呂》）