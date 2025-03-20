藍營聲援剴剴案　民進黨團轟：先包庇、再消費、還造謠

▲台北地院19日提訊在押的保母姊妹劉彩萱、劉若琳，審理2人涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的案情，場外聚集近千人抗議劉氏姊妹犯行。（圖／記者黃哲民攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北地院19日審理「剴剴案」，場外聚集近千人集結。民進黨團20日召開記者會，黨團幹事長吳思瑤表示，制度不夠好，身為政治人物應持續修法、改進，但國民黨卻選擇先包庇、再消費、還造謠，成了亂帶風向的政客，面對一個逝去的年輕生命，不要再如此面目猙獰。

吳思瑤說，兒少制度不夠好，作為政治人物，有人全程關心、投入制度精進，也有人先包庇、再消費、還造謠。當初案子爆發後，衛環委員會邀請專案報告，民進黨團主張，藍委王育敏仍是兒福聯盟董事，不該球員兼裁判，擔任主席，任何一位委員來都名正言順，但國民黨只是逃避，她在主席台抗議，藍委徐巧芯還比出嘲諷手勢，這個讓人更難以容忍，因為多少人為了關心兒少努力，國民黨卻要護航王育敏。

吳思瑤說，這樣的場景一年了，制度的改善還在努力，也有所成果，但國民黨卻說反對廢除死刑，還拿出刑法286條，但刑法286條已做出加重刑責的修法，社會覺得不夠可以討論，但這是協商後的共識，現在藍造謠說綠阻擋，但事實是各黨都有簽字，簽字的不負責嗎？造謠、消費年幼的生命太不應該，且綠在立法院是少數，要怎麼阻擋？這是在亂帶風向。

民進黨團副書記長林月琴表示，國民黨不要每天喊死刑，台灣沒有廢死，更何況只去喊死刑沒有處理制度是不負責的。這段時間，民進黨在兒少權法裡，已針對收養制度提出13條修法，持續精進收養制度，並加強督導兒福聯盟，行政院也將兒童托育服務法納入優先法案，加強保母管理，但在那天的衛環委員會，當天很多藍委在那邊護航王育敏，現在卻跑出來蹭聲量。