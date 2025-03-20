「剴剴案」引爆全民怒火　綠：掩蓋真相者的責任也要一併追究

▲「剴剴」案引爆全民怒火。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的劉姓保母姊妹，台北地院19日開庭，場外近千人高喊「虐死兒童唯一死刑」，藍營政治人物如徐巧芯、洪孟楷也聲援。然而，去年事發當時，台北市議會民進黨團要求市長蔣萬安對該起悲劇專案報告，議會也召開臨時大會，卻因國民黨議員技術性杯葛流會，北市黨部主委黃呂錦茹更到現場督軍，讓數位國民黨議員只能躲在議場門外，此舉也讓民進黨、民眾黨議員痛批藍營護航蔣萬安。民進黨今（20日）也表示，加害者責任要追究，幫加害者開脫、掩蓋真相者的責任，也要一併追究。

對於「剴剴」案，徐巧芯強調，剴剴案之所以引爆社會眾怒，除了劉姓保母姊妹對幼童施暴，犯行實在太過殘忍，至今不認罪，還意圖串證，讓死刑呼聲高漲。但根據先前憲法法庭對死刑做出的裁判，要求所有審級法官必須「一致決」，只要有任何一名法官不判死，就不能判死，這就是所謂的「實質廢死」，也是國民黨提出「反廢死公投」的主因。

徐巧芯聲稱，否則就算修了再多的法，都無法捍衛正義與公道，劉姓保母姊妹，或者更多天理難容的犯行，將獲得逃出生天的巧門，也懇請大家支持公投，對民進黨政府展示人民反廢死，要正義的決心。

然而，由於「剴剴」案保母是由兒福聯盟轉介，當時外界矛頭也指向兒福聯盟，就包含兒盟理事、國民黨立委王育敏，對此案，民進黨今回應，社會上朋友非常關心剴剴案進度，為剴剴遭遇痛心、不捨，非常悲痛 非常多朋友希望幫剴剴爭一個公道，社會大眾訴求、感受 完全感同身受 也跟大家站在一起 社會大眾看見虐童悲劇，希望法制面全面強化，民進黨支持。

對於藍營批評，民進黨表示，但國民黨不要趁機想洗大家記憶，兇手責任一定要追究，除加害者外，當時幫加害者的人，幫忙壓案的人，幫忙推卸責任、轉移焦點的人要一起檢討，一樣要追究他們的責任，國民黨還想裝沒事？以為出來罵兩句大家就忘記國民黨所作所為？

民進黨指出，王育敏當時是兒福聯盟理事，剴剴案悲劇爆發時，很多人質疑兒福聯盟包庇、吃案，當民進黨委員在委員會排專案報告，王育敏還想以召委身分召開會議，國民黨全員力挺，把民進黨委員推開、強勢護航王育敏，徐巧芯還比阿達姿勢，讓兒福聯盟主導立法院議程，國民黨是不是護航？

而當時北市府對該案的專案報告，最終遭藍營杯葛，民進黨表示，當台北市議員在議會要求蔣萬安專案報告，質疑為何蔣萬安老是慢半拍？去年民進黨議員要求蔣萬安專案報告時，國民黨議員故意缺席，讓專案報告不能成會，鍾沛君幾人故意站在議場外面不進來，讓專案報告不能成案，黃呂錦茹還到現場督軍，網路上記錄清清楚楚。

民進黨直言，國民黨不要以為趕快出來罵兩句，社會大眾會忘記國民黨所在所為，民進黨態度清楚，加害者責任要追究，幫加害者開脫、掩蓋真相者的責任，也要一併追究。