痛斥監察院抄家滅黨　陳智菡怒批：不只頭殼壞去、連心都是黑的

▲民眾黨團主任陳智菡。（圖／民眾黨團提供）



記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲去年政治獻金爭議連環爆，監察院查核報告19日出爐，總計逾2萬筆收支涉違反11大項政治獻金法規定，裁罰374萬元並沒入5579萬3888元。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡今（20日）痛批，「監察院是故意入人於罪，心黑成這個樣子」，現在不是政治獻金在追查，是抄家滅黨，要陷害一個人到什麼程度？

陳智菡說，昨天看到新聞稿確實覺得不可思議，「我昨天說監察院是頭殼壞去，今天我要說，監察院連心都是黑的」。她說，監察院從院長陳菊到秘書長李俊俋，或是副院長，每一位都是政治人物出身，不知道政治獻金是怎麼一回事？不知道政治獻金法是如何規範的？如果不知道，監察院要不要直接關門倒閉？

「他們不是不知道，他們是故意入人於罪，心黑成這個樣子。」陳智菡說，柯文哲主席當時為了籌措競選經費，政治獻金還沒有開始捐款，當時籌備這場演唱會，就是有繳稅，娛樂稅、營業稅都有，如同前總幹事黃珊珊所說的，都有依法申報，跟出書的版稅是相同的。

陳智菡痛批，監察院頭殼壞去、心也黑的，把這些東西當作是政治獻金，其他的政治人物出書要不要算成政治獻金？要不要一體適用？

陳智菡說，木可小物販售有開發票，是營業所得，也被認定成政治獻金。同樣的標準下，賴清德的賴桑小舖、蔡英文的小英商號，是不是一體適用？要不要通通查？不查的話就是俗辣、雙標。

陳智菡痛斥，監察院的官員不要以為拿到公權力就可以仗勢欺人，柯文哲要被陷害到什麼程度，才願意善罷甘休？

「現在不是政治獻金在追查，是抄家滅黨，要陷害一個人到什麼程度？」陳智菡痛批，監察院這些官，不是頭殼壞去，是連心都黑了。