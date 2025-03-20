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重申「從沒要借板橋站前廣場」　黃國昌：是指不像民進黨早就申請

▲▼ 捷運汐止東湖線開工動土典禮-黃國昌 。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃國昌出席捷運汐止東湖線開工動土典禮。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者袁茵／新北報導

民眾黨將於23日在新北板橋舉辦「人民要當家」宣講，黨主席黃國昌日前稱，新北一些公共場所借不到，所以申請馬路；但有媒體爆出，原本民眾黨想借板橋車站站前廣場，新北市府則說該地禁止政治集會，而黃昨（19日）強調，自己從沒說要借站前廣場。黃國昌今（20日）重申，從頭到尾沒要借站前廣場，一開始就是按照程序，申請站前廣場前馬路。

黃國昌今（20日）上午出席捷運汐東線開工動土典禮，會後接受媒體訪問。針對專訪稱「新北場地借不到」，借不到的地方是哪裡？黃國昌強調，自己之前是說「申請時間非常短」，民眾黨不像民進黨早就預謀要辦、早就申請好，所以民進黨上週三中常會決定，隔天要在哪裡舉辦，所有場地全部都可以規劃出來。

黃國昌指出，對民眾黨來講，就是按照一般程序申請，「這2天我也不知道謠言到底從哪來？但我相信昨天記者會做非常完整說明，我從頭到尾就沒要借站前廣場。」一開始借的時候就是按照程序，申請站前廣場前面馬路，作為這次「人民要當家」集會遊行地點。

隨後，黃國昌反擊媒體，「你們把一段完整的話切其中一句，然後再添油加醋，加上不是事實的事實，然後在那邊自己做無限延伸，我覺得真的大可不必，沒必要。」

▲▼ 捷運汐止東湖線開工動土典禮-黃國昌 。（圖／記者黃克翔攝）

民眾黨將於23日舉辦首場「人民要當家」宣講，地點選在新北板橋車站北二門出口（新北市板撟區站前路鄰新府路）。黃國昌13日接受媒體人黃光芹網路節目訪問，表示「基本上我們是很守規矩，新北一些公共場所，我們都借不到，真的借不到，我昨（12日）請（新北市議員）陳世軒去連絡半天，全部借不到，那借不到沒有關係，我就依照《集會遊行法》規定，我借馬路總可以吧？」

黃國昌當時說，「我這個人都是按照規矩辦事，我請議員去借，我也跟世軒交代，我們一切按照規矩借，新北市政府不借就不借，世軒說聯絡半天，新北市政府說不行，新北市政府不行我也是摸摸鼻子，那我說那我們借馬路可以吧？所以我借了馬路」。

但有網路媒體爆出，民眾黨原本想借新北市板橋站前廣場；而新北板橋區公所昨（19日）聲明，依據「新北市政府公設廣場使用管理要點」，區公所管理板橋車站前站前廣場，禁止進行商業展售、政治集會或宗教法會等活動，該場地借用須依相關規定辦理；如有政治活動需求，可依其餘場地租借相關使用規範申請借用（如道路、公園或活動中心等）。

黃國昌昨（19日）下午主持黨政聯繫會議，並於會後召開記者會，被問到是否曾想借站前廣場，但區公所稱該處不能政治活動等問題，黃國昌反嗆媒體，強調自己從來沒有想借站前廣場，讓現場氣氛相當尷尬。

▼民眾黨將於3月23日在新北板橋舉辦「人民要當家」宣講。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

▲▼民眾黨將於3月23日在新北板橋舉辦「人民要當家」宣講。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

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