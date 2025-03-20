柯文哲今出庭！民眾黨動員旁聽　張啟楷砲轟北檢說謊：入人於罪

記者許靖騏、吳佩蓁／台北報導

台北地院今（20日）就京華城案、政治獻金案開庭，並提訊前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯前競選辦公室財務長李文宗等4人。民眾黨今天也動員黨公職到場聲援，包括現任主席黃國昌、立委張啟楷等人，其中張啟楷受訪時更重砲開轟北檢公然說謊，「羅織罪名，入人於罪。」

▲民眾黨主席黃國昌現身北院旁聽柯文哲準備程序庭。（圖／記者許靖騏攝）



張啟楷表示，今天是北院首次傳喚柯文哲召開準備程序庭，非常重要，之前某些還沒有呈現的證據，今天應該會看到，另外就是否繼續延押柯文哲，今天庭上也會初步討論，因此民眾黨全體黨公職都動員到場旁聽。

威京集團主席沈慶京日前指控，檢察官林俊言趁他戒護就醫時，到醫院逼他咬出前民眾黨主席柯文哲，引發爭議。對此，張啟楷砲轟北檢公然說謊，「他（檢察官）本來講說他是到醫院視察沈慶京，結果昨天大家一定有看到那個公文，很多人看不下去了，公文上面清清楚楚寫著，北檢檢察官發函給醫院，說我們是要把沈慶京帶回去偵訊，還是我們可以到醫院來就訊，他就是來訊問的，他竟然公然說謊，睜眼說瞎話說是來視察的。」

▲民眾黨立委張啟楷痛批北檢公然說謊、入人於罪。（圖／記者許靖騏攝）



張啟楷強調，過去幾乎沒有過檢察官到醫院來視察，更重要的，現在證據已經非常明確了，包括沈慶京及當天在場的3名律師，甚至還有一名Y先生都出面證實，「在旁邊的病患都打抱不平，很清楚的知道那一天的談話過程，檢察官竟然要被告沈慶京去咬柯文哲，這如果不是羅織罪名、入人於罪，什麼叫做入人於罪呢？」

張啟楷痛批北檢檢察官林俊言，「這位檢察官完全已經沒有誠信的基礎」，要求法務部及北檢好好調查此事，第一盡快查清真相對外公開說明，第二若爆料數實，應該要追究檢察官的責任，給全民一個交代。

此外，針對監察院昨晚突發新聞稿，公布廉政委員會審議通過「113年總統、副總統選舉擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金會計報告書收支情形」查核報告，柯文哲裁處374萬元罰鍰、沒入5579萬3888元，張啟楷痛批，「已經是連衛生紙都沒有、沒辦法辦公的監察院，突然在昨天丟出了一個300多頁的新聞稿，這個時間有點不會太奇怪嗎？監察院是來助攻北檢嗎？」民眾黨後續將會提出行政訴訟，並要監察院不要雙標，要求查清賴清德及蔡英文在選舉期間的小物是否也屬於政治獻金。