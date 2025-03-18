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56歲翁虹站上聯合國組織全英文演說　想對全球女孩們說：相信自己

▲56歲翁虹在聯合國教科文組織旗下的論壇上演說。（圖／翻攝翁虹微博）

▲56歲翁虹在聯合國教科文組織旗下的論壇上演說。（圖／翻攝翁虹微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

56歲的香港女星翁虹近日受邀前往巴黎，參加由聯合國教科文組織於總部舉辦的「2025 FEMINA VOX國際女性權利之聲大師論壇」，並在論壇上發表演說。會後，翁虹也在個人微博上寫下，踏上FEMINA VOX國際女性論壇演講台的那一刻，所有的緊張、激動都化成想表達的勇氣，想對全世界的女孩子們說，「相信自己，你值得，你被愛著，你受人尊敬，你值得擁有，去追逐夢想！永遠愛你們。」

▲56歲翁虹在聯合國教科文組織旗下的論壇上演說。（圖／翻攝翁虹微博）

據了解，2025 FEMINA VOX國際女性權利之聲大師論壇匯聚全球不同文化及背景的優秀女性，她們各自分享在不同領域裡追求性別平等、女性賦權和個人成長經歷的經驗。翁虹身為受邀來賓，在論壇上以流利的英語激勵著全球的女孩們。

▲56歲翁虹在聯合國教科文組織旗下的論壇上演說。（圖／翻攝翁虹微博）

翁虹在論壇上表示，全世界的女孩們，請大膽做自己，讓自己開心，做自己別害怕，無法討好全世界，那就多取悅自己一點，循環在自己的喜歡裡，永遠做陽光明媚的自己，「勇敢去追逐自己的夢想吧！」

言畢，翁虹自信的眼神和從容的神情獲得全場熱烈的掌聲，讓外界再次看到，曾經因拍攝香港三級片而遭受輿論非議的翁虹，在人生的中段完成了華麗轉身，把人生的經歷轉變為前進的動能，讓外界對她更加敬佩不已。

▲56歲翁虹在聯合國教科文組織旗下的論壇上演說。（圖／翻攝翁虹微博）

公開資訊顯示，翁虹曾為香港亞姐冠軍，並成為亞視簽約藝人，進入演藝圈。她早年戲途不順，直至接下三級片《擋不住的瘋情》而一戰成名，陸續接演數部三級片而成為眾人所周知的女星，此後，她逐漸轉型朝多元化藝人之路發展，至今仍參與多部網路劇的演出。

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