快訊／以色列坦克開火了「砲擊加薩南部」　又爆激烈槍聲

▲以色列坦克在加薩走廊南部行駛。(資料照/路透)



記者吳美依/綜合報導

根據《半島電視台》最新消息,以色列坦克在加薩南部開火,而以色列國防軍(IDF)也證實,正對加薩的恐怖目標,進行大規模打擊。

《半島電視台》位於加薩走廊的駐地記者表示,以色列坦克正在砲擊加薩南部汗尤尼斯(Khan Younis)的阿巴桑鎮(Abasan)東部地區。與此同時,當地傳出激烈槍聲。

以色列國防軍稍早也在X發文證實,根據政治高層指示,他們正與以色列安全局(ISA)合作,對加薩走廊的哈瑪斯恐怖目標,進行大規模打擊。

另外,一名以色列軍方官員向《路透社》表示,只要有必要,以色列的進攻將會持續下去,並且擴大到空襲以外的其他行動,這意味著以色列地面部隊可能重返加薩走廊。

In accordance with the political echelon, the IDF and ISA are currently conducting extensive strikes on terror targets belonging to the Hamas terrorist organization in the Gaza Strip. pic.twitter.com/mYZ1WBPVPG