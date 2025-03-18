快訊／以色列坦克開火了「砲擊加薩南部」　又爆激烈槍聲

▲以色列坦克在加薩走廊南部行駛。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

根據《半島電視台》最新消息，以色列坦克在加薩南部開火，而以色列國防軍（IDF）也證實，正對加薩的恐怖目標，進行大規模打擊。

《半島電視台》位於加薩走廊的駐地記者表示，以色列坦克正在砲擊加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）的阿巴桑鎮（Abasan）東部地區。與此同時，當地傳出激烈槍聲。

以色列國防軍稍早也在X發文證實，根據政治高層指示，他們正與以色列安全局（ISA）合作，對加薩走廊的哈瑪斯恐怖目標，進行大規模打擊。

另外，一名以色列軍方官員向《路透社》表示，只要有必要，以色列的進攻將會持續下去，並且擴大到空襲以外的其他行動，這意味著以色列地面部隊可能重返加薩走廊。