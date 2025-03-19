人妻手機驚藏「208個封鎖號碼」　她困惑一查超心碎

▲人妻手機出現大量「被封鎖號碼」，竟是丈夫掩蓋「偷吃」的手法。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

外國人妻莎拉（Sarah Maclean）偶然發現，她的手機竟有「208個」被封鎖的電話號碼，但自己對此毫無印象，調查之後才發現，原來這是丈夫掩蓋「偷吃」的伎倆。

莎拉懷孕33周時發現丈夫行跡詭異，質問之下對方卻丟下一句「我不再愛妳了」，立刻搬了出去，狠心拋棄懷孕的她、年幼長子及寵物狗。

莎拉馬上察覺事情不對勁，並且發現丈夫不如口頭上說的「搬回老家住」，而是借住在一名死黨家。隨後，她又在社群媒體上找到照片，發現老公正與一名女同事打得火熱。

莎拉非常傷心，於是在TikTok訴說婚變遭遇，竟有一名女網友主動聯繫，宣稱自己曾與莎拉丈夫交往，並且提供電話號碼，方便聯繫及後續討論。

未料，當莎拉試圖傳簡訊給對方時，卻一直無法發送出去，因為這個號碼早就被封鎖了。她困惑地打開手機黑名單，「我發現，我手機裡有208個被封鎖的電話號碼，而我從來沒有這麼做過。」

原來，莎拉的丈夫經常偷偷拿走她的手機，封鎖自己試圖調情或偷吃的女性的電話號碼，避免出軌惡行被發現。如今，2人已經離婚。

這部影片在TikTok累積超過30萬次觀看，人們對於這種偷吃手法感到震驚，「當妳說208（個號碼）時，我的下巴都掉到地板上了」、「208個號碼……太惡劣了。他怎麼有時間做這些事？」

也有不少網友安慰莎拉，「儘管這對妳來說很艱難，但也清楚表明他不是妳的真命天子。妳會繼續前進，並且比他更幸福的」、「哇，他真的不太對勁。保護自己，在他身邊永遠不要鬆懈警惕。這種人露出馬腳之後，可能變得非常危險。」