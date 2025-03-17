獨／新北男懷疑女友出軌　載小弟到情敵家放爆裂物！2人都收押

▲爆裂物爆炸後，紅色液狀染料噴濺一地，現場遺留電池及電線 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者劉昌松、陳以昇／新北報導

新北市48歲沈姓男子因不滿37歲蔡姓女友與新店區一名男子有感情糾紛，教唆31歲沈姓小弟到男子公寓住處一樓大門放置爆裂物，造成大門上方玻璃碎裂，民眾聽到爆炸聲後報警，警方在永和區一家汽車旅館帶回這對情侶，並再循線逮捕小弟，警訊後依公共危險、毀損罪移送偵辦，涉案2名男子遭檢察官聲請羈押禁見，法官已裁准。

據悉，蔡女的沈姓男友懷疑她與一名男子有染搞曖昧，16日清晨4時許，沈男開車載著女友及沈姓小弟到男子新店區安康路1段的公寓住家，小弟隨後下車放置一枚爆裂物在一樓大門上方，沒多久隨即引爆，造成門上方玻璃破裂，爆出的紅色液體染料噴濺一地，爆炸聲吵醒旁邊居民，嚇得趕緊報警。

▼爆裂物爆炸後造成大門上方玻璃碎裂 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方獲報趕抵，發現地上遺留的電線、電池等物及不明紅色染料，幸好爆炸沒有造成人員傷亡；警方隨即調閱監視器鎖定涉案車輛，昨（16日）上午7時許，在永和區一家汽車旅館帶回沈、蔡情侶檔，再循線逮捕小弟。

沈姓男子等3人對放置爆裂物避重就輕，還一度瞎扯心情不好，警方訊後依公共危險罪、毀損罪移請台北地檢偵辦，檢察官今（17日）上午對2名涉案的沈姓男子聲請羈押禁見獲准。

▼警方發現爆裂後遺留的證物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼爆裂物爆炸後，紅色液狀染料噴濺一地 。（圖／記者陳以昇翻攝）