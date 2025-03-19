高雄男帶小三回家！逼妻「同床3人行」遭拒　在她面前直接來

▲高雄一名男子帶小三回家，要求妻子3人行。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

高雄一名砂石車司機阿宏（化名）與妻子小芸（化名）結婚多年，膝下遇有2名子女，怎料他竟婚內出軌，與小三小樂（化名）有染，更是要求與妻子「3人行」，氣得妻子提告求償。橋頭地院審理後，判阿宏與小樂須連帶賠償25萬元、阿宏另須賠償25萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿宏與小芸2016年間結婚，2人婚後育有2名子女，原先家庭生活還算幸福美滿。怎料2024年間，小芸突然接到小樂的來電，才知道阿宏竟有婚外情，在外偷吃超過2年，家用電腦裡面，還存有阿宏與小芸的性愛影片。

阿宏得知婚外情曝光，決定直接不演了，不但趁著外出旅遊時，將小芸載到小樂的住處，再把小芸、小樂載回家，要求3人一同發生性行為。被小芸拒絕以後，阿宏更是變本加厲，直接在小芸的面前與阿樂性交。

▲高雄一名男子帶小三回家，要求妻子3人行。（示意圖／免費圖庫Pxhere）



後來阿宏為了逼迫小芸離婚，不但對小芸進行人格侮辱，甚至動手攻擊小芸，還強制小芸進行性交行為，2人的婚姻關係最終走向破裂。小芸心灰意冷之下，決定提告，要求2人連帶賠償50萬元、阿宏須另賠50萬元。

對此，阿宏則辯稱，他是運輸車司機，長年需要在外工作，休假回家求歡時，卻屢屢遭到小芸拒絕，小芸甚至要他在外面花錢解決性慾，或是另交女友，接著便提出離婚。當時他考量子女年幼，所以並未同意離婚，對於妻子這些求償，只願意賠10萬元。

小樂則辯稱，雖然有跟阿宏交往、拍攝性愛影片，但2023年想要結束這段關係，奈何阿宏持續騷擾，被逼無奈之下，只能打電話告知小芸，希望小芸能讓阿宏有所收斂。雖然有侵害配偶權，但求償金額太高，希望予以駁回。

橋頭地院經過審理，認定阿宏、小樂侵害小芸的配偶權，判阿宏、小樂須連帶賠償25萬元，阿宏須另外賠償25萬元，全案仍可上訴。