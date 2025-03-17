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火烤水燙5貓「慢性虐殺」　檢破天荒求刑9年！趙育慶驚呆結巴求饒

▲▼虐貓慣犯趙育慶覓保無著，還押。（圖／記者黃哲民攝）

▲趙育慶（右）涉殘忍虐殺5貓，被指認罪純度不足，檢方破天荒求刑9年2月。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市男子趙育慶被控2023年以火烤、水燙虐死5貓，涉犯《動物保護法》，目前在押，台北地院今（17日）開庭，趙男改口認罪，但否認脅迫女友出面領養貓、也沒故意不餵貓，法官又被氣得直說「只想求輕判、不是真認錯」，檢方破天荒具體求刑9年2月以上，趙驚得結巴，頻求法官「從輕發落，以勵自新」，法官諭知辯論終結，訂於今年（2025年）5月15日宣判。

現年27歲的趙男前次開庭不認罪，辯稱養貓知識不足，幫貓洗澡沒調好水溫而燙傷貓，又因點火「燒螞蟻不小心燒到貓」。法官怒說5具貓屍幾乎體無完膚，經獸醫解剖鑑定確認生前都遭毆打、還被餓很久，趙明明多次領養貓隻，卻推稱「照顧不當」想卸責，法官質問趙「這些貓跟你有仇是不是？你幹嘛要虐待牠們？」

今庭訊時，趙男劈頭改口認罪，法官說趙反覆，要趙確認每一段起訴內容都無誤，包括同案共犯莊女證稱，趙領養貓「就是要弄死貓」、「貓在哀號，趙就在旁邊笑」，虐待手法包括把浴室水龍頭開最熱的水燙貓，用蓮蓬頭敲貓的頭，用油性殺蟲劑噴貓點火燒烤，逼貓蜷縮前腳學人類坐姿，還踹貓、扯尾等。

法官高聲朗讀莊女證詞，聽得人皺眉揪心，趙男淡然表示「我都承認」，但法官說到莊女證稱趙脅迫她出面代為領養貓，「我不幫他，他就要弄死我」、「我去救貓，趙就用相同方式修理我」，莊女並指趙嗆她「妳也想被弄死是不是」等語時，趙一概否認，反稱有些貓是莊女看了喜歡、自己去領養。

趙男堅稱沒毆打莊女、沒逼莊女做不願意做的事，對於另有3名女子領養貓隻時，把他填為第二聯絡人，趙全盤撇清，表示跟他無關。趙又推稱本案5具貓屍肚子裡沒任何食物，「不是我故意不餵牠們，是貓受傷吃不下去」。

法官被氣得直說趙「你這個人就是...，只想求輕判、不是真認錯」，更不滿趙另涉虐死前女友養的5隻蜜袋鼯，「證據超充足的」，卻被其他地檢署不起訴，法官強調「我們台北地檢署檢察官很認真查本案，還送鑑定」，反問趙要不要把這些女孩子都找來作證，「讓她們暢所欲言，比照死刑辯論，慎重量刑！」

檢方表示本案5具貓屍鑑定都有皮膚缺損、多處燒燙傷、甚至被燒得焦黑、看不出原本毛色，外加並非一、二次毆打就能造成的鈍力傷，以及長久未進食，顯示趙男專挑弱小動物殘忍地慢性虐殺、難以想像這些貓生前遭遇多大痛苦，更代表趙有暴力傾向，且到案毫無悔意。

檢方主張趙男先前已被農委會（今農業部）註記為不得領養動物之人、在動物認養機構已是有名的黑名單，本案仍在短短2個月，透過女友領養虐死5貓，因時間與手段不同，建請一罪一罰、5罪各判刑1年10月，合併應執行9年2月以上徒刑，彰顯司法重視與保護動物生命。

檢方的求刑若成真，將是國內虐待動物案件判決新紀錄。趙男這下子不淡定了，結巴說自己應屬接續犯、只論處1罪，求法官審酌他已知錯認罪，「一時迷失而觸法」，希望從輕發落「給我一次機會，以勵自新」，他自稱已學到教訓，願做各種社會公益服務、努力彌補。

法官要趙男「不要啦！人家會怕！你趙育慶有名聲的啦，不太適合，若真認錯，要誠心懺悔，別想著去做社會服務，社會也不一定能接受」。法官指出，本案對於動物保護具有里程碑性質、涉及重大公益，若有罪「可以想見刑度未必屬輕」，諭知今年5月15日下午2點14分宣判。

趙男再度請求交保，自稱已被羈押4個月，年邁外婆靠他扶養，他連15萬、20萬交保金都籌不出來，逃亡成本更高、他不會逃。法官冷笑說「我審你5件案子，還不知道你是怎樣的人嗎」，但趙本案所涉罪名法定最重為2年以下徒刑，屬於聲請交保依法不能駁回的輕罪，趙先前要求交保，法官就曾說「我的心在淌血」，因趙虐貓犯行太恐怖，《動保法》刑度卻很輕，「搞不懂（法律規定）是要幹什麼？」

不過法官先前2次各裁准趙交保18萬元與23萬元，趙都籌不到錢。法官今審酌全案雖辯論終結，但趙有諸多另案在審理或等待執行，且曾被通緝、有逃亡之虞，因此諭知趙今晚8點前提出18萬元保證金，否則續押。趙還想求情，法官斷然拒絕，要他快去想辦法，「一分一秒流逝，剩不了多少時間」，趙男最後仍覓保無著而還押。

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