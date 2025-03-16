好想趕快禮拜一！貨運主管公廁激戰女下屬20次　正宮見對話怒告

▲台北一名貨運主管偷吃女下屬，鹹濕對話被正宮發現，將女下屬告上法院。（示意圖／翻攝自圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名貨運公司已婚主管偷吃也有家室的女下屬，兩人在公司大樓停車場、廁所激戰20多次，主管還傳訊說「好想趕快禮拜一」、「我也想趕快能放進去妳的那裡」，女下屬也回覆「我喜歡會做愛的男人」、「妹妹變得好敏感」，並傳送私密影片讓主管收藏，這些訊息被正宮看到，怒將女下屬告上法院。台北地院審理，判女下屬侵害配偶權，要賠30萬。可上訴。

正宮主張，她結婚7年，丈夫在貨運公司任職，卻在2023年11月和女職員小瑜(化名)透過電子郵件和微信，互傳有性暗示的鹹濕對話，小瑜還傳了裸露下體的自慰影、照給丈夫，被她看到後質問，丈夫才坦承婚外情，並寫下悔過書表明，他和小瑜常在公司大樓停車場、樓層廁所激戰，時間長達數月、次數約20幾次，讓她得知後大受打擊，經常到身心科就診，憤而提告對小瑜求償80萬元。

庭審時，小瑜辯稱，她在2023年因職務調動成為人夫部門的部屬，人夫開始主動追求她、沒經過她同意就親暱稱呼她，而她怕工作遭刁難、薪資獎金受影響，在人夫的騷擾下，才傳送這些對話內容、影片、照片，她也已對公司提出性騷申訴了，且和人夫也沒有發生性關係。

不過正宮提出兩人互相示愛的對話證據，包含人夫說「好想趕快禮拜一，就可以跟妳碰面抱抱還有那個」、「想妳想抱妳想和妳盡情做愛」，「想看妳了啦，妳的照片我想一直保存，很累會想妳的時候可以拿出來看，生氣妳的時候也可以拿出來看」，小瑜則傳送低胸辣照說「生氣我應該看這種照」。

此外，正宮還提出兩人在微信上的露骨對話，小瑜說「我要＊你的＊放進去才能高潮」、「你很煩，妹妹又緊緊的啦，我們星期一一碰面就要找時間做好不好」、「我喜歡你強壓我的頭吸你的弟弟，然後舔你的弟弟到受不了X在我的嘴巴」、「好想你現在就放進來喔」、「我知道你的手法很好，很熟練脫我的…」、「我慶幸你是很有經驗的，我喜歡會做愛的男人」、「怎麼跟你在一起後，妹妹變得好敏感」。

人夫也回復「我也想趕快能放進去妳的那裡」、「我喜歡看著你妳高潮的樣子，也享受著妳高潮時咬我的快感」、「我那叫做行雲流水般的動作」、「禮拜一我會用一些新的方式引導妳，看能不能更快進入高潮」，根據這些對話，正宮認為，兩人已發生性行為。

法官指出，人夫和小瑜往來的郵件、對話、傳送的影片，已經超過普通朋友關係，如果小瑜因遭性騷擾而勉強配合，不可能有這麼自然的互動，認為小瑜已侵害配偶權，審酌她目前待業中，判她要賠30萬元。可上訴。