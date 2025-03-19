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「兒子」買精品來電開口要20萬　桃園婦郵局匯款遭攔阻

▲楊梅警分局李姓女警昨天下午到幼獅郵局勸阻王姓婦人臨櫃匯款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲楊梅警分局李姓女警昨天下午到幼獅郵局勸阻王姓婦人臨櫃匯款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓婦人昨（18）日下午到楊梅區幼獅郵局臨櫃欲匯款20萬元，行員詢問匯款目的與對象時神情緊張，行員憂心恐遭詐騙通知幼獅派出所協助勸阻，李姓女警到場後詢問王婦匯款目的，王婦聲稱前天接獲兒子急電，聲稱要購買精品為由請其幫忙匯款20萬元應急，女警根據王婦說詞確認為詐騙伎倆，協助王婦與正牌兒子通話後拆穿「假兒子」詐騙伎倆，感謝女警即時協助，保住20萬元積蓄。

楊梅警幼獅派出所昨天下午接獲幼獅郵局報案指稱，65歲王姓婦人臨櫃欲匯款20萬元，疑似遭詐騙請員警協助。幼獅派所警員蔡健儒與李雅斐趕赴現場詢問原委，王婦聲稱前（17）日接獲電話，對方自稱是其兒子，因更換手機門號請其加入新Line聯絡，未料昨天假兒子以購買精品為由，再度打電話要求匯款20萬元應急。因愛子心切未懷疑，立即趕往郵局匯款。

▲楊梅警分局李姓女警昨天下午到幼獅郵局勸阻王姓婦人臨櫃匯款，並提出實際詐騙案例提醒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲女警提出實際詐騙案例提醒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

李姓女警耐心聽完王婦說明後，立即協助聯繫王婦兒子，經再三確認後並未有購買精品等事由打電話請王婦匯款，王婦才恍然大悟險遭「假兒子」詐騙，保住自己20萬元積蓄，同時感謝員警與行員即時勸阻匯款。

楊梅警分局呼籲，假冒親友詐財案件層出不窮，民眾若對於親友突然提出借款需求，務必謹慎處理，若遇到相關狀況可撥打「165」反詐騙專線或「110」報案電話請求協助，或至「165打詐儀表板」查閱相關案例，以避免身陷詐騙危機。

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