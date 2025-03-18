中壢警抖音帳號「我是中國人愛祖國」引爭議　懲處出爐！

▲中壢警分局警備隊員警於勤餘時間發表「我是中國人愛祖國」等爭議內容，行政處分結果出爐。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局中壢分局警備隊葉姓警員近年在勤餘時間，利用抖音帳號「凌雲小當歸」發表「我是中國人愛祖國」等多篇具爭議性內容，甚至還穿著制服自拍引發關注；市警局經過討論後今（18）日晚間作出行政懲處，包括葉員被記過一次，陳姓警備隊長也連帶被依考核監督不周被記申誡一次，中壢警分局強調，本案仍將持續深入調查，若涉不法將嚴懲不貸。

中壢警分局警備隊葉姓員警於2021年至2024年間，利用抖音帳號「凌雲小當歸」不僅在個人簡介中用簡體字標註「我是中國人」與「公職人員（人民保姆，中壢分局）」，還附上「我愛祖國」圖文，除標註自己身分、職位，甚至貼出多張身著警察制服照片及「我愛祖國」等合成自拍照，其中去年11月7日凌晨發布一張站在中壢警分局門口照片，標註「上班中的我」等離譜誇張行徑引發網友質疑。

▲中壢警分局警備隊葉姓員警在抖音自稱「中國人」，引發網友熱議。（圖／翻攝自抖音）

中壢警分局分局長林鼎泰昨晚緊急滅火指出，對於該員行為進行嚴格調查，並追究相關行政責任，若有違反相關法令規定絕不寬貸，並依法究辦，案發後，葉員已緊急關閉抖音帳號。

中壢警分局今晚做出行政處分，針對葉員以警察身分發表不當言論，致生爭議與影響警譽，行政處分核予記過一次，陳姓警備隊隊長因考核監督不周核予申誡一次。本案將持續深入調查，若涉及不法將嚴懲不貸。