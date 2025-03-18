海外打工「高薪+免食宿」29歲男衝泰國　航警機場急攔人

▲張姓男子日前在桃園機場第一航廈持單程機票欲出境前往泰國曼谷，所幸航警及時攔阻。（圖／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

航警局日前接獲張姓民眾報案指稱，其子不聽勸告堅持要出國，家人擔心可能是海外求職陷阱，請航警局人員協助；航警局於13日上午在桃園機場第一航廈發現張姓男子獨自向櫃台報到後，航警人員詢問出國目的，張男辯稱要去泰國找友人玩，其他細節則不願多談，員警連繫其家人到場透過親情喊話，再以多起海外求職詐騙案例勸說，張男才驚覺恐遭詐騙，最終打消出國念頭，與家人一同返家。

航警局指出，待業中29歲的張姓男子13日上午，獨自前往桃機第一航廈出境大廳櫃台報到，航警局保安大隊根據其家人來電請求協助後到場查詢，張男不願多談出國細節，僅聲稱要去泰國曼谷找友人玩，在員警持續追問，張男坦承係日前在社群媒體IG看到海外求職廣告，因待業中便應徵前往國外工作，但對實際工作內容均不了解。

張還告訴警員，就連機票也是由不認識的介紹人代為付款，介紹人聲稱前往海外工作，公司將提供免費食宿與機票等條件，工作輕鬆還可賺得高薪等優渥條件，他禁不起誘惑才答應前往，警方立即聯繫其家屬到場勸說。

▲待業中張姓男子13日在桃園機場第一航廈欲出境前往泰國曼谷，航警人員提供詐騙真實案例參考。（圖／航警局提供）

此外，航警人員亦提供海外求職陷阱詐騙案例，包括之前火舞表演者等案例，還提供多起媒體報導案例，張男才驚覺自己身陷海外求職陷阱，警方後續則將針對張男提供相關情資持續追查。

航警局呼籲，國人切勿輕信網路不明廣告，宣稱在東南亞等海外地區提供高薪工作及包吃、包住等詐騙話術，誘騙赴海外工作，國人務必提高警覺，確實查核訊息來源及內容真偽，以免受騙海外，不僅將可能喪失人身自由，危及個人安全，若需脫身則須付出大筆金錢贖身，實得不償失。