不是戰地醫生了！詐團改「柬埔寨賣慘」　她自揭被騙過程

記者黃翊婷／綜合報導

詐團自稱戰地醫生、軍人騙錢的案例眾多，不過，台北市一名受害者近日分享自己的經驗，表示這次詐團不裝醫生、軍人了，而是改稱有朋友在柬埔寨遇到困難，急需保釋金、律師費救命，賣慘讓人心軟，直到後來打電話聯絡不上人，她才驚覺受騙。

▲詐團謊稱有朋友在柬埔寨遇到困難，騙取受害者同情，再以「幫助朋友」等名義誘導受害者匯款。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板17日分享一起案例，台北市一名受害者表示，她是透過臉書認識一名網友，對方幽默風趣，兩人聊得很愉快，並且互加了LINE好友，起初他們只聊一些生活瑣事，等到她逐漸放下心防，對方才開始「透露」有一名朋友在柬埔寨遇到麻煩的事情。

受害者提到，該名網友聲稱朋友在柬埔寨被警方查獲槍械，需要一大筆保釋金和律師費，還語氣焦急強調這是救命錢，甚至傳來照片，她看了之後一時心軟答應幫忙，咬牙將自己辛苦存下來的錢匯入網友提供的帳戶。

受害者說，錢匯過去之後，網友承諾會盡快還錢，接下來幾天卻一直找理由要求再度匯款，包含朋友需要更律師費、朋友的家人需要生活費等等，她這才開始覺得不對勁，嘗試撥打電話聯繫網友，卻根本聯繫不上人，這才驚覺受騙，急忙向相關單位求助，最後她決定將個人經驗說出來，提醒大家小心，千萬別再上當了。