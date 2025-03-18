　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨批打詐不力　打詐指揮中心澄清：案件、財損金額顯著下降

▲▼ 民眾黨團 報告卓院長 你被詐騙了 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立院黨團今召開記者會質疑政府打詐不力。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨立法院黨團今（18日）召開記者會，質疑政府打詐不力，全台上週詐欺財損金額14億6139萬，國人平均一天被騙走2億。對此，行政院打擊詐欺指揮中心澄清表示，自3月以來，除有6天發生高財損詐騙單一案件外，其餘各天財損金額均遠低於2億，各類型詐騙之報案件數、財損金額也已顯著下降。

打詐指揮中心指出，自113年8月打詐新四法上路至今，詐騙受害金額已從每日4億8000餘萬元，下降至每日不足2億元，降幅顯著。其中，每日少量（少於10件）高財損投資類詐騙案件占財損金額50%以上，其他各類型詐騙之報案件數、財損金額均同步顯著下降。

此外，自行政院打詐團隊推出165打詐儀錶板以來，詐欺案件趨勢變化更為透明，打詐成效亦逐步展現。觀察114年1至2月受理詐騙案件數與113年同期相比，已有明顯下降趨勢，尤以長期位居第一的「假投資詐騙」，案件受理數減少40.3%、財損減少14%，下降幅度最為顯著，顯示政府推行的打詐措施已有初步成效，而民眾防範假投資詐騙的意識也逐步深化。

打詐指揮中心表示，目前3月的案件量雖仍有效維持平緩狀態，但打詐團隊仍不敢鬆懈，將持續加強防詐作為，全力遏止詐騙行為擴散。

打詐指揮中心強調，在政府持續推動各項防詐機制下，全國詐騙案件數已明顯出現下降趨勢，證實「不打更詐，越詐越打」的策略確實有效，對打擊犯罪發揮關鍵作用，若無政府強力查緝與防堵，詐騙情勢勢必更加惡化，受害民眾恐將大幅增加。

打詐指揮中心表示，防詐工作涉及層面廣泛，面對層出不窮的詐騙手法，須由政府跨部門通力合作，並結合民間力量，共同推動全民防詐教育，提升民眾辨識與應對能力，以有效遏止詐騙蔓延。

打詐指揮中心強調，政府會持續檢討並強化防詐作為，結合科技應用、數據分析及多元宣導模式，擴大防護效能，力求建立綿密且堅實的防詐網絡，讓不法分子無法趁隙而入，守護國人財產安全，確保社會安定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 7205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／玉山金20:00召開重訊記者會
「金秀賢聲明令人失望」　金賽綸家屬進行照片數位鑑定
入夜後冷空氣更強「恐升級寒流」　周四最凍剩9度
高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！
古林睿煬155公里火球震撼日本球迷！嗨喊：讓他先發
孫藝真結婚3年罕見放閃！　「依偎玄彬」零變裝
家寧切割媽媽「只為保住1事」！律師看聲明拋3問題

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大罷免徐巧芯拉警報？　國民黨急秀內參民調：47.8%民眾不同意

柳采葳稱「陳菊去找鄭麗君只能用走路」　行政院強力譴責不實言論

民眾黨批打詐不力　打詐指揮中心澄清：案件、財損金額顯著下降

民眾黨批行政院最大詐團　政院反擊：搞錯預算數字、罔顧民眾權益

謝龍介質詢送五大箱衛生紙　要卓揆省下預算發1萬「錢再賺就有」

Lucky咬人不是第一次！　社區爆：多年來已讓二住戶血濺中庭

國軍持續打造「無人機專責部隊」　114年要完訓3164員

陳其邁親訪輝達談合作！助高雄攻全球AI領先地位　明聽黃仁勳演講

汰舊換新！國軍擬調整新武器組織編裝　汰除老舊不合未來戰場裝備

中共每月至少執行3次聯合戰備警巡挑釁　目的「台海內海化」

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

【泰格與雪兒】她的職業病

#賓士 掀引擎蓋「盲開」逃逸！駕駛：準備賣車不想被查扣 #台中

#警車 禮讓行人遭追撞！騎士倒地再擦撞BMW #新北

孫德榮挺孟耿如「她錯在哪？」　「她很偉大」：憑什麼被霸凌#星光雲REELS

【泰格與雪兒】她到底愛誰

大罷免徐巧芯拉警報？　國民黨急秀內參民調：47.8%民眾不同意

柳采葳稱「陳菊去找鄭麗君只能用走路」　行政院強力譴責不實言論

民眾黨批打詐不力　打詐指揮中心澄清：案件、財損金額顯著下降

民眾黨批行政院最大詐團　政院反擊：搞錯預算數字、罔顧民眾權益

謝龍介質詢送五大箱衛生紙　要卓揆省下預算發1萬「錢再賺就有」

Lucky咬人不是第一次！　社區爆：多年來已讓二住戶血濺中庭

國軍持續打造「無人機專責部隊」　114年要完訓3164員

陳其邁親訪輝達談合作！助高雄攻全球AI領先地位　明聽黃仁勳演講

汰舊換新！國軍擬調整新武器組織編裝　汰除老舊不合未來戰場裝備

中共每月至少執行3次聯合戰備警巡挑釁　目的「台海內海化」

快訊／玉山金20:00重訊　市場指併保德信投信

男錯過班機大暴走　赤裸上身「砸爛機場設備」瘋狂影片曝光

若你有9種舉止　代表你在別人眼中是個無趣的人

大罷免徐巧芯拉警報？　國民黨急秀內參民調：47.8%民眾不同意

美知名分析師估今年貨櫃船運利潤減逾80%　法人與攬貨業認為不致於

入夜後冷空氣更強「可能升級寒流」　周四清晨最凍剩9度

金賽綸家屬回應「金秀賢聲明令人失望」　決定進行照片數位鑑定

台南「國家美術館籌備處」將掛牌！台灣第一座專責近現代美術

古林睿煬火球震撼日職　新庄剛志發文讚揚：讓你先發調整！

柳采葳稱「陳菊去找鄭麗君只能用走路」　行政院強力譴責不實言論

【永遠的杉菜】6年前巧遇大S獲暖心擁抱　菲律賓粉絲重溫影片悼念偶像

政治熱門新聞

比特犬被安置動保處　情緒緊張吠叫

傳議員關切比特犬案真相曝光

海軍大武艦年初才亮相就纏絞拖纜損傷　艦長操作失慎被火速調職

軍人加薪方案出爐　網路戰、電偵、戰航管等5類人員都納入！

黃暐瀚：鼓吹「武統」是明顯犯罪

快訊／開第一槍！被刪96%業務費「水電都欠繳」　監察院將提釋憲

比特犬咬傷2人　第一位受傷騎士曝「還在住院」

「罷藍委21選區」衝好快　原因曝光

柯建銘叫盧秀燕「回去當家庭主婦」　李明璇：嗑到兒子大麻？

Lucky咬人不是第一次！　社區爆：多年來已讓二住戶血濺中庭

傳議員關說比特犬　楊植斗曝原委

北市比特犬2度咬人　蔣萬安回應了

前助理過世遭控慣老闆　葉元之辦公室今午遭北市勞檢

藍委頻遭炎上民調風向變了　罷免成案數衝向30區

更多熱門

相關新聞

「百萬神知識」北港登場　提升防詐能力

「百萬神知識」北港登場　提升防詐能力

為提升民眾對宗教常識以及減少詐欺案件發生，台灣宗教聯合會主辦、楠西萬佛寺及北港朝天宮協辦，在北港朝天宮今（18）日舉辦「百萬神知識」活動，來自佛教、宮、廟、天主教、道教、伊斯蘭教、儒教等宗教長老一同出席，雲林縣警察局長李建民，也帶領20多位警察同仁一起同台召開打詐儀錶板記者會，共同宣導反詐騙。

阿本峇里島旅遊「算錯1件事」付慘痛代價

阿本峇里島旅遊「算錯1件事」付慘痛代價

車手約超商收款！法官買早餐報警逮人

車手約超商收款！法官買早餐報警逮人

查過反詐仍淪人頭戶　她被判關5個月

查過反詐仍淪人頭戶　她被判關5個月

東港警17天抓11車手　1人剛領第一筆錢就被逮

東港警17天抓11車手　1人剛領第一筆錢就被逮

關鍵字：

詐騙打詐指揮中心

讀者迴響

熱門新聞

家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

獨／飼主稱狗會開車窗關鍵畫面打臉　

快訊／冷氣團發威！竹縣尖石鄉新光國小停班課

最正禮儀師「絕美內衣照」震撼曝光　1.1萬人朝聖

5歲童跌進鵝肉店滾燙湯鍋　女要賠252萬

比特犬咬2騎士　飼主兒子發5點聲明道歉

快訊／《周處除三害》男星證實過世　曾被百靈果、博恩大讚！

快訊／沒入比特犬現場曝！Lucky拒絕入籠

楊晨熙突發「不自殺聲明」！

拉比特犬上車！飼主「1動作」被抓包不對勁

暴打拉K女員工+賣假名牌　「直播界男神」收押

衰運降臨！3星座「今年很苦不好過」

即／台中勤美誠品又傳墜樓！當場死亡

快訊／「全台有雨」下最大地區曝　清晨8.9℃今晚挑戰寒流

金秀賢公開「存證信函證據原檔」！

更多

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面