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陸軍109旅6士官兵涉集體賣「喪屍菸彈」開庭　2人不認罪

▲桃園地院昨天下午就陸軍109旅士官兵涉嫌販售「喪屍菸彈」案首度開庭。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園地院昨天下午就陸軍109旅士官兵涉嫌販售「喪屍菸彈」案首度開庭。（示意照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

陸軍109旅士官兵去年傳出集體販售「喪屍菸彈」案，還扯出役男聯手自稱黑幫男子恐嚇部隊副連長案，桃園地院昨（18）日首度召開準備程序庭審理，其中吳姓役男否認有裝病意圖免除兵役、自稱黑幫何姓男子否認向副連長恐嚇，其餘出庭士官兵均認罪，另外洪姓班長與詹姓役男則被請回，法官則諭知下次開庭時間。

桃園地院昨天下午首度召開程序準備庭審理109旅士官兵販售「喪屍菸彈」案，本案根據桃園地檢署去年指揮龜山警方、桃園憲兵隊於去年11、12月間兩度搜索7處，將涉案吳姓士兵等7人拘提到案，其中4人向法院聲押獲准，檢方並向法院具體求刑1至13年。

檢方調查，109旅義務役吳姓一兵去年6月中旬至9月27日，先後販賣「喪屍菸彈」案給同袍，期間意圖免除職役偽裝疾病，甚至以自殘及自陳有自殺念頭、憂鬱等病情，藉故欺瞞三軍總醫院負責治療及心理鑑定醫師及心理師，導致吳姓一兵經評估性格異常後停役並於同年12月2日免役，期間還涉及在營區內以手機提供賭博網站權限及額度供同袍士兵賭博。

此外，檢方查出109旅高姓下士班長及義務役詹姓一兵知悉於營區查扣違法物品，應依法規處理，為牟私利而違背職務，自同案被告吳姓一兵處扣得菸彈1顆後，以新台幣5000元售回與吳姓一兵，詹姓一兵於同年10月間，販賣菸彈與同袍士兵2次；此外，109旅洪姓下士班長及義務役宋姓一兵於去年10月28日販賣菸彈與同袍士兵1次，宋姓一兵販賣菸彈與同袍士兵1次等情；此外，檢方還查出義務役陳姓一兵不滿副連長管教，夥同何姓友人於去年11月23日打電話恐嚇副連長：「我是桃園同心會，聽說你在營區內一直針對同心會的喔」、「你出營區小心一點，知道你家住哪裡….要找人去堵你」等恐嚇言語。

法官審理遭羈押被告吳、洪、宋、高及陳等5人，提出調查內容是否有補充或更正處，5名被告均表示不需補充也無更正之處。但詹姓役男辯護人則聲稱，才剛受委任僅3天，相關卷證來不及看完，希望能改期審理；法官有留意具原住民身分洪姓班長未委任辯護人，當庭詢問是否要自聘或找法扶律師或是公設辯護人，洪姓班長詢問在旁聽席列席父母意見後，請法官予以協助，法官則當天諭知請詹姓役男與辯護人、洪姓班長先行請回，擇期再開庭。

此外，涉嫌查扣菸彈索賄的高姓班長辯護人向法官辯護，高姓班長從檢方審理後始終均認罪且態度良好，望法官能予減刑，其犯罪所得僅5千元但被檢方具體求刑13年，顯有情輕法重之情形，懇請法官依最高法院判例請求酌減其刑。被告年僅23歲，年輕識淺，受朋友蠱惑導致思慮未深誤觸法網，已深知悔悟有心改過，若因而重判入獄，恐會毀掉年輕人未來，懇請法官考量給予其緩刑機會。

涉嫌幫陳姓役男打電話恐嚇副連長的何男則否認犯行，當庭打開擴音通話證明並未說出「你出營區小心一點，我知道你家住哪裡，你老婆小孩也要注意安全，我要找人去堵你」等恐嚇言詞，同時要求傳喚當時在場3名男女作證、聲請勘驗遭查扣手機，以證明自己清白，指稱副連長指控並非事實等語。

法官針對吳姓役男證詞、何姓被告否認恐嚇涉案逐一釐清，根據公訴檢察官與被告傳喚3名證人數，排定先後詰問等順序，諭知高姓班長繳回索賄5千元犯罪所得，分別諭知同案被告各自開庭時間，結束首場準備程序庭。

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