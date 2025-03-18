「百萬神知識」北港登場　多種宗教共宣導提升防詐能力

▲台灣宗教聯合會主辦、楠西萬佛寺及北港朝天宮協辦，在北港朝天宮舉辦「百萬神知識」活動，來自佛教、宮、廟、天主教、道教、伊斯蘭教、儒教等宗教長老一同出席。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為提升民眾對宗教常識以及減少詐欺案件發生，台灣宗教聯合會主辦、楠西萬佛寺及北港朝天宮協辦，在北港朝天宮今（18）日舉辦「百萬神知識」活動，來自佛教、宮、廟、天主教、道教、伊斯蘭教、儒教等宗教長老一同出席，雲林縣警察局長李建民，也帶領20多位警察同仁一起同台召開打詐儀錶板記者會，共同宣導反詐騙。

北港朝天宮蔡咏鍀董事長表示，這項活動不是傳教，而是透過知識的普及，帶動民眾對於純正宗教信仰的辨識，宗教信仰是民眾心靈與精神的支柱，不僅是建構在請求與回報的基礎上。法藏大和尚指出，從學習中建立對宗教的正確認知與相互尊重，也學習不被假借宗教詐騙或有心人士以消費宗教而受誤導，讓宗教信仰發揮善良的社會影響力。

雲林縣警察局局長李建民在記者會中說明，雲林縣發生件數及財損最高之詐欺手法仍為假投資詐騙，亦為打詐工作重點查緝目標，為此警察局2025年執行第1次全國打詐專案，榮獲全國乙組第一名，該專案期間一共查獲詐騙集團34件196人、拘捕人數59人、羈押犯嫌32人、查扣涉案車輛7輛、虛擬貨幣(泰達幣)837顆，不法所得總價值2559萬6354元。更溯源系統商、水房首謀、金主、控盤首腦、假代書、假幣商等核心成員39人。

李建民亦於分享假中獎案例，「從咖啡杯到被騙11萬」，被害人在Instagram上刷到了一則抽獎廣告，只要參加就能抽咖啡杯，沒想到不僅中了咖啡杯，還「幸運」地獲得了一支iPhone 16！主辦方另告知被害人還能參加盲盒抽獎，獎金高達9萬8888元。只要點擊指定網站並完成認證即可領取。

被害人照做後立即跳出一名客服說被害人帳戶需要開通第三方認證，並要求加入LINE客服進一步確認。客服稱被害人金融卡需升級，請被害人將金融卡寄送到高雄某處進行「升級處理」。之後被害人接到銀行通知帳戶遭到警示，登錄網銀一看，發現11萬元已遭領光。提醒大家，詐騙手法層出不窮，如假中獎詐騙常見於社群媒體，呼籲民眾提高警覺。

▲警察局局長李建民在記者會中向全體民眾報告「打詐儀錶板」、「分析本縣詐欺現況」、「各類詐騙手法」及「打詐新四法」等相關資訊。（圖／記者游瓊華翻攝）