大陸研發碳-14核電池　放電壽命長達「數千年」

▲「燭龍一號」工程樣機。（圖／翻攝無錫發布）

記者陳冠宇／綜合報導

無錫貝塔醫藥科技有限公司聯合西北師範大學，近日發布大陸研發的第一款碳-14（C-14）核電池「燭龍一號」，這也是全球首款基於碳化矽半導體材料的碳-14核電池。理論上，這部核電池可持續放電上千年，並應用在醫療、物聯網領域，甚至是月球、火星等極端環境。

綜合陸媒報導，該款核電池工程樣機被命名為「燭龍一號」，由無錫貝塔聯合西北師範大學科研團隊歷時數年攻關研製。

由於碳-14的半衰期長達5730年，理論上碳-14核電池擁有長達數千年的超長壽命。同時，該電池具有-100度至200度極端溫度適應性、2200mWh/g超高能量密度，50年設計壽命小於5％的性能衰減率。

報導指，「燭龍一號」在醫療領域，可為腦機介面（brain-computer interface）、心臟節律器等植入式設備提供永久能源；在物聯網領域，可支撐兆級感測器網絡；在海洋深處、南極北極、月球、火星等極端環境，可作為無需維護保養的持續供電電池。

▲「燭龍一號」工程樣機。（圖／翻攝中新網）

無錫貝塔醫藥科技有限公司副總經理、碳-14核電池項目負責人蔡定龍介紹，將致力於降低核電池的生產成本及縮小其體積，預計在今年底或明年初推出升級版「燭龍二號」，只有硬幣大小。

碳-14或放射性碳是碳元素的一種具放射性的同位素，於1940年2月27日由加州大學柏克萊分校（現勞倫斯柏克萊國家實驗室）的馬丁・卡門（Martin David Kamen）和薩姆・魯賓（Sam Ruben）首先發現。

碳-14原子由宇宙射線撞擊空氣中的氮原子所產生。碳-14的原子核由6個質子和8個中子構成，半衰期約為5730±40年，衰變方式為β衰變，衰變過程中，碳-14原子轉變為氮-14原子。