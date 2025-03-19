　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸研發碳-14核電池　放電壽命長達「數千年」

▲▼「燭龍一號」原型機工程樣機。。（圖／翻攝中新網、無錫發布）

▲「燭龍一號」工程樣機。（圖／翻攝無錫發布）

記者陳冠宇／綜合報導

無錫貝塔醫藥科技有限公司聯合西北師範大學，近日發布大陸研發的第一款碳-14（C-14）核電池「燭龍一號」，這也是全球首款基於碳化矽半導體材料的碳-14核電池。理論上，這部核電池可持續放電上千年，並應用在醫療、物聯網領域，甚至是月球、火星等極端環境。

綜合陸媒報導，該款核電池工程樣機被命名為「燭龍一號」，由無錫貝塔聯合西北師範大學科研團隊歷時數年攻關研製。

由於碳-14的半衰期長達5730年，理論上碳-14核電池擁有長達數千年的超長壽命。同時，該電池具有-100度至200度極端溫度適應性、2200mWh/g超高能量密度，50年設計壽命小於5％的性能衰減率。

報導指，「燭龍一號」在醫療領域，可為腦機介面（brain-computer interface）、心臟節律器等植入式設備提供永久能源；在物聯網領域，可支撐兆級感測器網絡；在海洋深處、南極北極、月球、火星等極端環境，可作為無需維護保養的持續供電電池。

▲▼「燭龍一號」原型機工程樣機。。（圖／翻攝中新網、無錫發布）

▲「燭龍一號」工程樣機。（圖／翻攝中新網）

無錫貝塔醫藥科技有限公司副總經理、碳-14核電池項目負責人蔡定龍介紹，將致力於降低核電池的生產成本及縮小其體積，預計在今年底或明年初推出升級版「燭龍二號」，只有硬幣大小。

碳-14或放射性碳是碳元素的一種具放射性的同位素，於1940年2月27日由加州大學柏克萊分校（現勞倫斯柏克萊國家實驗室）的馬丁・卡門（Martin David Kamen）和薩姆・魯賓（Sam Ruben）首先發現。

碳-14原子由宇宙射線撞擊空氣中的氮原子所產生。碳-14的原子核由6個質子和8個中子構成，半衰期約為5730±40年，衰變方式為β衰變，衰變過程中，碳-14原子轉變為氮-14原子。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 3 0365 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
謝忻車拋錨「陳志強夫妻路過出手」！現場畫面曝
快訊／剴剴案今開庭！　數百民眾包圍北院
新北衛生局妙齡女控遭性侵後墜樓亡　前長官判決出爐
南非迫台遷館擅改駐處名　我國將祭嚴審簽證、經貿手段反制
亂撿紅袋！他夢中跟正妹翻雲覆雨被要求冥婚...拒絕下場曝
小S偶像突現身當場哭了　「激動摀臉」表情被拍
獨／26歲女產死胎後消失　嬰屍冰了865天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

廣東哪吒雕塑「衰臉」挨批太醜　工作人員急刮臉「重塑肉身」

大陸研發碳-14核電池　放電壽命長達「數千年」

4.5萬買補習班「考研絕密卷」背了包過！　考生崩潰：一題都沒中

5千億港元身家　李兆基致富4祕辛之一：不宜早婚

憂比亞迪技術「洩漏到美國」　陸傳推遲批准墨西哥建廠

「中國的ASML」長春光機所徵才　「符合條件者」薪資「上不封頂」

她「自體豐胸」滲漏變形！注射物還驗出駝鹿、黃牛DNA

仕途坎坷！　中國科研員工怒「售大量國家情報」…被判死刑

空中巴士CEO訪問大陸　陸商務部長要他多投資

陸可重複使用火箭發動機試驗成功　今年將首次商業飛行

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭

潘瑋柏「一個月瘦7kg」　秀下顎線「拒絕重回潘瑋厚」XD

李棟旭街頭「背布偶扭屁股」　只為宣傳新劇..網：笑得好命苦XD

你不敢！理鴻敢　型男律師操刀眾量級家寧「棄媽保寧」聲明　被虧：比特犬都不信

【愛的交流不需要語言】小孫女用手語跟喑啞阿嬤的溝通超暖❤️

鬼鬼未婚生女首露面　霸氣喊：我是爸爸也是媽媽

廣東哪吒雕塑「衰臉」挨批太醜　工作人員急刮臉「重塑肉身」

大陸研發碳-14核電池　放電壽命長達「數千年」

4.5萬買補習班「考研絕密卷」背了包過！　考生崩潰：一題都沒中

5千億港元身家　李兆基致富4祕辛之一：不宜早婚

憂比亞迪技術「洩漏到美國」　陸傳推遲批准墨西哥建廠

「中國的ASML」長春光機所徵才　「符合條件者」薪資「上不封頂」

她「自體豐胸」滲漏變形！注射物還驗出駝鹿、黃牛DNA

仕途坎坷！　中國科研員工怒「售大量國家情報」…被判死刑

空中巴士CEO訪問大陸　陸商務部長要他多投資

陸可重複使用火箭發動機試驗成功　今年將首次商業飛行

全台「最強博物館」出爐！2024年吸797萬人造訪　故宮排第7

烏克蘭軍慘敗！北韓精兵「扮關鍵角色」整戰　助俄軍重奪庫斯克州

確保工程廉潔透明　水利署五河分署與雲檢交流廉政機制

帶外甥女看aespa演唱會！　SJ始源揮手燈幫拍照：育兒不容易　

官大元推廣適應體育　帶領特教學童揮棒圓夢

西螺驚見「蜈蚣車」！婦機車後面加掛3小板車　網驚：死亡搖擺

生活模擬《inZOI》開放試玩版　3／20觀看直播拿獎勵

戴資穎球拍不拿拿菜刀　大明星陳美鳳變追星小粉絲

剴剴案今開庭！數百聲援民眾北院外聚集　齊聲高喊：兒虐零容忍

台北區個別總額「沒明列保障罕病」　石崇良：專款預算不用擔心

GD現身aespa演唱會！被cue跳Whiplash底下粉絲嗨爆

大陸熱門新聞

加大清查國人持陸證件　沈有忠澄清不影響台胞證

請客男拿到海底撈2.5萬食安補償！朋友卻要求平分

陸男大生研究「科學＋AI」直攻UCLA博士班 奪雷軍卓越獎學金

陸公布台4大網軍頭目長相、身分證字號全曝光

陸採耳店爆「擦邊」　女技師爬上男客身

李兆基致富4祕辛之一：不宜早婚

中國科研員怒賣「國家情報」…被判死刑

4.5萬買補習班「考研絕密卷」！　考生崩潰：一題都沒中

恢復軍審是進入「準交戰」？　沈有忠：是要軍人講武德

香港年輕情侶找朋友「停車場活春宮」　警循線抓到人

大陸研發碳-14核電池　放電壽命長達「數千年」

「中國的ASML」長春光機所徵才 「符合條件者」薪資「上不封頂」

李嘉誠賣港口陸官方要查？ 陸專家：扭曲市場規律的地緣政治併購

自體豐胸注射物驗出駝鹿黃牛DNA

更多熱門

相關新聞

台電虧損4千多億！　學者：核二核三持續運轉「一年可賺600億元」

台電虧損4千多億！　學者：核二核三持續運轉「一年可賺600億元」

立法院教育及文化委員會今（19日）舉辦「核子反應器設施管制法部分條文修正草案」修法公聽會。面對台電截至去年，總虧損累計高達4000多億。清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸指出，如果核二、核三四部機組可以持續運轉的話，台電一年內可以賺進超過600億元，且核二延役的話，兩年內就可以恢復供電，「續用核電，才是解決台灣目前電力供應不足，還有電價高漲的一個非常重要的方法」。

列核能5大優點　童子賢主張「合力共存」：台灣用電可以很穩定

列核能5大優點　童子賢主張「合力共存」：台灣用電可以很穩定

撥補台電幾千億電價仍漲　藍轟郭智輝下台

撥補台電幾千億電價仍漲　藍轟郭智輝下台

美稱可提供核能　馬英九勸賴清德放下神主牌

美稱可提供核能　馬英九勸賴清德放下神主牌

核物理能源專家劉暢離美返陸 回母校北京大學任職

核物理能源專家劉暢離美返陸 回母校北京大學任職

關鍵字：

核電池核能

讀者迴響

熱門新聞

楊千霈「旅館密會」玖壹壹春風！深夜共度74分鐘

Andy「IG突更新」bye了家寧！網喊：真的放下了

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！

「通寧王」神預言棄母保寧　Joeman出手了

淫教練性侵猥褻球員90次！偷拍34片

快訊／GD確定要來台灣了！ 　台北小巨蛋連唱2天

林依晨報喜懷二胎！結婚10周年又懷孕了

恐再探4℃　下波變天時間曝

家寧切割！老粉秒懂「Andy不會上新片」　曝關鍵原因

林口女童失聯6小時！竟早就回家待著

全文／金秀賢12頁最新聲明！8點回擊揭：檢舉者是某演員母親

接家寧案子被洗版　家寧律師發聲了

網忽然get到「家寧刪IG貼文」原因：很強欸

S媽深夜淚喊：我女兒回來了！「寶貝回家」

高雄男帶小三回家！在妻面前直接來

更多

最夯影音

更多

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面