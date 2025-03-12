核物理能源專家劉暢離美返陸　回母校北京大學任職

▲大陸核物理能源專家劉暢。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸核物理學家劉暢在美國工作多年後，2月份決定離開普林斯頓大學，回到母校北京大學物理學院重離子物理研究所擔任助理教授。據了解，劉暢的主要研究領域為等離子體物理與核聚變，重點關注磁約束聚變裝置中逃逸電子和其他高能粒子相關的物理問題，包括托卡馬克裝置中的破裂現象、逃逸電子的產生和耗散機制，以及高性能數值模擬代碼開發。

▲「華龍一號」漳州核電一號機組投入商轉。（圖／翻攝漳州核電）

《觀察者網》報導，北京大學物理學院重離子物理研究所稱，劉暢擬繼續開展等離子體物理前沿與應用研究，為下一代核聚變裝置設計緩解破裂和逃逸電子的可靠方案。

在能源議題上，新一代核能能源技術的發展成為未來的重要目標之一，「可控核聚變」則是該領域中被認為是「清潔能源」突破的關鍵技術，而核聚變也正是劉暢的主攻項目之一，在大陸持續高速推進核電使用的環境下，劉暢的加入無疑是打了一劑強心針。

據了解，全球商用的核電站主要使用的是核裂變能，即由較重的原子核（鈾）經由核反應過程分裂成兩個或兩個以上較輕的原子核，從中釋放出能量。然而，鈾礦的儲量有限，未來或難以滿足人類需求。

而核聚變則是由質量較輕的原子核在超高溫條件下聚合成較重原子核，並釋放出巨大能量，且單位質量下釋放的能量比裂變高得多。值得注意的是，核聚變不產生高放射性核廢料，對環境十分友好，也被認為是新一代核能能源技術的突破口。

公開資訊顯示，劉暢2011年7月獲北京大學物理學院學士學位，2017年2月獲普林斯頓大學天體物理學系等離子體物理專業博士學位；2017年3月至2025年1月，他在普林斯頓等離子體物理實驗室從事研究工作；2025年2月加入北京大學物理學院，作為北京大學物理學院重離子物理研究所助理教授。